31일 핼러윈 맞아 미스터리 콘셉트로 꾸며지는 반얀트리 클럽 앤 스파 서울

에이블현대호텔앤리조트 반얀트리 클럽 앤 스파 서울(이하 반얀트리 서울)이 31일 밤 8시부터 미스터리 콘셉트 파티 ‘헌티드 가든(Haunted Garden)’을 진행한다고 21일 밝혔다.

반얀트리 서울의 파인다이닝 레스토랑 ‘페스타 바이 충후’의 정원과 실내외를 개방해, 고급스러운 공간 속에 으스스한 분위기를 더한 독특한 경험을 선사한다.

‘헌티드 가든’은 버려진 수수께끼의 고성(古城)에 나타난 유령들을 소탕하기 위해 초대된 괴짜들의 밤을 콘셉트로 기획됐다.

정원은 폐허와 공동묘지를 모티프로 꾸며져, 자욱한 안개가 내려앉은 신비로운 저택에 들어선 듯한 분위기를 자아낸다.

실내는 붉은 벨벳 장식과 호박 램프 ‘잭오랜턴’, 거미줄, 캔들, 앤틱 거울 등으로 연출된 포토존이 곳곳에 마련된다.

음악과 공연도 파티의 열기를 더한다.

하우스, EDM 등 다양한 장르의 DJ 아티스트 13인이 약 20분씩 릴레이 무대를 선보이며, 화려한 드랙퀸 퍼포먼스가 대미를 장식한다.

드랙퀸 쇼는 화려한 비주얼과 무대 매너로 관객과 교감하는 특별한 공연으로, 3인의 드랙퀸이 테이블을 돌며 포토타임을 갖고 현장 분위기를 함께 즐길 예정이다.

이들의 독창적인 분장과 퍼포먼스가 파티의 하이라이트가 될 전망이다.

‘헌티드 가든’의 분위기를 끌어올릴 파티 전용 칵테일도 선보인다.

노란빛이 도드라지는 독특한 비주얼의 ‘옐로 로(yellow roe)’는 알 수 없는 생명체가 담긴 듯한 묘한 긴장감을 자아내며 파티 콘셉트를 극대화한다.

이밖에도 보드카, 샴페인 등 다양한 주류와 음료 구성도 마련된다.

반얀트리 서울 송주용 호텔 운영 본부장은 “헌티드 가든은 호텔이나 파인다이닝 레스토랑이 격식을 차리고 특별한 날에만 방문해야 하는 공간이라는 기존의 인식을 벗어나, 누구나 편안하고 자유롭게 즐길 수 있는 새로운 경험을 제안한다”며 “다양한 분장으로 파티의 주인공이 되어, 반얀트리 서울에서의 어반 나이트를 만끽하시길 바란다”고 말했다.

한편, ‘헌티드 가든’ 입장권은 프리 드링크 1잔이 포함되며, 네이버 예매 또는 현장 구매로 이용할 수 있다.

