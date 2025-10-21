유나이트, 10∼15일 인도 뜨겁게 달궈

브랜뉴뮤직 소속 8인조 보이그룹 유나이트(YOUNITE)가 인도 프로모션을 성공리에 마쳤다고 21일 밝혔다.

소속사 브랜뉴뮤직에 따르면 유나이트는 지난 10일부터 15일까지 인도 뉴 델리와 뭄바이를 방문했다.

먼저 유나이트는 지난 11일, 12일 양일간 뉴 델리와 뭄바이에서 인도 한국 문화원이 개최한 인도 최대 규모의 한국 문화 축제 ‘랑 데 코리아(Rang De Korea)’와 ‘K-하모니 페스타(K-Harmony Festa)’에 참석했다.

유나이트는 ‘봄바(BOMBA)’, ‘락 스테디(Rock Steady)’, ‘트립(TRIP)’ 등을 들려줬다.

유나이트는 공연뿐 아니라 방송 출연, 현지 인플루언서와 협업 등 다채로운 활동을 진행했다.

특히 K팝 아이돌 그룹으로는 최초로 인도의 공중파 채널 ‘인디아티비 뉴스()’에 출연해 인터뷰를 했다.

해당 릴스 영상은 710만 뷰를 달성했다.

한편, 지난 9월 진행한 브라질 투어부터 이번 인도 프로모션까지 성료한 유나이트는 국내외를 오가는 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

