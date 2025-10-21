춘천∼원주철도 '제5차 국가철도망' 반영될까…"최대 반영 요청"

춘천원주선과 태백영동선 등 강원지역 핵심 철도 SOC 사업이 제5차 국가철도망 구축계획(2026∼2035년)에 포함될 수 있을지 관심이 쏠린다.



김진태 강원특별자치도지사는 21일 서울 국토발전전시관에서 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 제5차 국가철도망 구축계획에 강원도가 신청한 10개 신규 철도사업의 최대 반영을 요청했다.

김윤덕 국토부장관 만난 김진태 강원도지사. 연합뉴스

10개 신규 사업은 춘천원주선·태백영동선·경원선·평창정선선·제천평창선·고성연결선·춘천속초선 등 일반철도 7개와 GTX-B 춘천 연장·GTX-D 원주 신설·경의중앙선 등 광역철도 3개다.



제5차 국가철도망 구축계획은 국토교통부가 수립하는 철도 분야의 최상위 법정계획으로 향후 10년간(2026∼2035년) 국가 철도정책의 방향을 결정하는 핵심 계획이다.



현재 국토교통부는 계획안을 마련 중이며 내년 초 최종 확정·고시될 것으로 보인다.



도는 철도교통체계의 효율화, 거점 간 이동성 향상, 철도교통 소외지역 해소 등 정책적 타당성과 국가 균형 발전 효과를 적극 강조해 왔다.



또 신규 교통 수요 창출과 지역경제 활성화 측면에서 높은 경제적 파급효과가 있음을 지속 건의해 오고 있다.



이밖에 강원권 주요 SOC 사업으로 예비 타당성 용역 중인 용문∼홍천 광역철도와 삼척∼강릉 고속화 철도의 예타 통과, 속초∼고성 고속도로의 연내 예타 대상 사업 선정, 국도 46호선 춘천IC∼대룡교차로 개선사업의 국가계획 반영을 건의했다.



이에 김윤덕 장관은 "평소 강원 현안에 관해 공부를 많이 해서 잘 알고 있고 잘 챙기겠다"며 "(춘천∼원주연결선은) 강원도에 꼭 필요한 사업으로 공감한다"고 말했다.



김진태 도지사는 "관심이 많으신 만큼 도에서 기대가 크다"며 "도의 재정이 어려운 점을 고려해 중앙정부 차원에서 적극적인 지원을 부탁드린다"고 말했다.

