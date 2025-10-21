영국 하원, 보안 우려에 중국인 의회 출입 제한 검토

영국 의회가 내부 보안을 이유로 중국 방문객의 의회 출입 제한을 검토하고 있다.



21일(현지시간) 일간 텔레그래프에 따르면 린지 호일 하원 의장은 중국인의 의회 출입 규제를 강화하는 방안을 검토 중이다.

호일 의장은 유럽의회가 올해 초 중국 통신 대기업 화웨이 로비스트들의 의회 출입을 금지한 사례를 본보기로 삼고 있다. 유럽의회는 중국 신장 지구의 인권 유린 의혹을 둘러싼 갈등 속에 2023년 4월 의원들과 중국 관료 간 접촉을 제한했다가 올해 초 해제한 적도 있다.



호일 의장이 중국인 출입 제한을 검토하고 나선 건 영국서 논란이 된 '중국 스파이 사건'의 여파 때문이다.



크리스토퍼 캐시와 크리스토퍼 베리 등 영국인 2명은 보수당 의원들과 교류하며 지난해 중국 당국에 정보를 유출한 혐의로 입건됐다. 그러나 지난달 검찰은 정부가 중국을 '지속적 위협국'으로 지정하지 않아 기소 근거가 약하다고 판단하고 이들을 불기소 처분했다.



이에 보수당은 현 노동당 정부가 사건에 개입한 것 아니냐는 비판을 제기했다.



지난해 7월 집권한 노동당 정부는 중국의 안보 위협으로부터 핵심 국가 이익을 방어하면서도 중국과 경제적 유대를 강화하려 노력해 왔다.



하원 대변인은 "의회에서 일하는 모든 사람의 안전과 보안은 최우선 과제"라며 "보안 조치에 대해 언급할 순 없지만 지속적으로 검토중"이라고 말했다.



영국 하원은 과거에도 중국 정부의 간첩 활동 우려에 대응한 사례가 있다.



2010년대 후반 중국 언론인 약 30명이 의회 출입증 발급을 요청했으나, 영국 당국은 일부 출입증을 실제 기자가 아닌 중국 정보 요원들이 악용할 수 있다는 우려로 이들의 신청을 기각했다.

