시리즈 전적 1승1패인데, 한화가 2패한 것 같은 분위기? 김경문 감독의 사전 인터뷰에서도 읽혔다...엄상백 질문에 “좋은 얘기만 하시죠” [대구 PO 3차전 프리뷰]

[대구=남정훈 기자] 프로야구 삼성과 한화의 2025 KBO 포스트시즌 플레이오프(PO·5전3승제) 3차전이 열린 21일 대구 삼성라이온즈파크. 2차전까지 시리즈 전적은 1승1패인데, 어쩐지 한화가 2패한 것 같은 분위기다. 그러한 흐름은 경기 전 사전 인터뷰에서도 느낄 수 있었다.

김경문 감독은 사전 인터뷰 말미에 우완 사이드암 엄상백에 대한 질문이 나오자 “좋은 얘기만 하시죠”라며 서둘러 인터뷰를 마쳤다. 대놓고 불편한 심기를 드러낸 것이다.

올 시즌을 앞두고 생애 첫 FA 자격을 얻은 엄상백은 한화와 4년 최대 78억원에 ‘대박’을 터뜨렸다. 그러나 올 시즌에 2승7패 평균자책점 6.58로 크게 부진했다. 선발 투수 보직도 빼앗기고 불펜을 전전해야 했다.

이번 포스트시즌 엔트리에는 들었지만, 보직은 패전처리, 요즘 말로 추격조. 플레이오프 첫 등판은 지난 19일 대전에서 열린 2차전이었다. 한화가 1-5로 뒤진 9회에 나왔다가 이재현에게 볼넷을 내준 뒤 강민호에게 투런포를 얻어맞았다. 엄상백이 9회를 무실점으로 막아줬다면, 1-5로 뒤진 상황에서 9회말 공격에서 노시환의 솔로포와 허인서의 적시 2루타가 나왔으니 3-5까지 따라붙으며 상황을 다르게 만들 수 있었다. 그러나 엄상백이 맞은 투런으로 인해 9회 낸 점수는 그리 큰 의미를 가질 수 없었다.

이번 플레이오프 향방을 가를 수 있는 3차전을 앞두고 엄상백에 대한 질문이 나오자 김경문 감독은 “좋은 얘기만 하시죠”라며 불편한 심기를 드러냈다.

한화가 대전에서 1승1패를 한 것은 엄상백 때문이 아니었다. 한화가 자랑하는 ‘폰와 듀오’(코디 폰세-라이언 와이스)가 삼성 타선에 난타를 당했기 때문이다. 투수 4관왕 폰세는 6이닝 6실점(5자책)에 그쳤고, 와이스도 4이닝 5실점으로 혼쭐이 났다. 그나마 1차전에는 삼성 선발 가라비토의 통한의 홈 송구 판단 미스 덕분에 이겼지만, 폰와 듀오를 앞세워 대전에서 2연승을 하겠다는 청사진이 어그러졌다.

이제 분위기는 삼성으로 넘어왔다. 삼성은 3,4차전에서 원투펀치인 후라도-원태인을 차례로 낸다. 한화는 3차전 선발은 류현진을 내지만, 4차전 선발은 예고할 수도 없는 처지다. 원래는 문동주가 나설 차례지만, 1차전 불펜으로 나와 완벽한 구위로 2이닝 무실점으로 막아낸 문동주를 3차전에도 때려박아야 하는 상황이 생길 수도 있다. 김 감독은 “오늘 경기가 유리한 쪽으로 흐르면 문동주를 볼 수 있을 것”이라며 “아무래도 오늘 경기가 끝나야 4차전 선발을 정할 수 있을 것 같다”고 밝혔다. 이어 “만일 오늘 문동주가 등판한다면 4차전 선발은 정우주 등 조금 고민하면서 결정하겠다”고 덧붙였다.

이날 김경문 감독은 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-이도윤(유격수)-최인호(우익수)-최재훈(포수) 순으로 라인업을 짰다. 1,2차전에 선발로 나서지 않았던 이도윤과 최인호의 기용이 눈에 띈다. 이에 대해 김 감독은 “우리가 원정 경기니까 공격에서 득점해야 이길 수 있다고 보고 타격 쪽에 신경을 썼다”고 설명했다.

이날 삼성 선발인 아리엘 후라도는 대표적인 한화 킬러다. 올 시즌 정규리그에서 2경기에 선발로 나와 2승 평균자책점 0.64를 기록했다. 총 14이닝을 던져 피안타 6개와 볼넷 3개를 허용했고 삼진 9개를 솎아냈다. 채은성에게 맞은 1점 홈런이 유일한 실점이다. 후라도에게 약한 이유에 대해 김 감독은 “타격 코치가 정규 시즌부터 수없이 얘기도 하고, 타격 지도도 하지만 막상 만나면 우리가 공격을 잘 못했다”며 “이번 PO 1, 2차전에서 예상과 다른 결과가 나온 것처럼 오늘도 예상과 달리 (우리 타자들이) 잘 치면 좋겠다”고 기대했다.

