다시 ‘친러모드’로 돌아선 트럼프… EU “우크라 압박 잘못” 작심 비판

영토 문제를 두고 러시아와 우크라이나 휴전 논의가 평행선을 달리는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 회담 준비가 차질 없이 진행되고 있다. 유럽연합(EU)은 미국이 러시아가 아닌 우크라이나를 압박하는 것은 ‘잘못된 전략’이라고 비판했다.

마코 루비오 미국 국무장관. AP연합뉴스

미 국무부는 20일(현지시간) 수석부대변인 명의 보도자료를 통해 마코 루비오 미국 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 전화 통화를 했다고 밝혔다. 미 국무부는 루비오 장관이 러·우 전쟁 해결을 위한 미·러 정상회담의 중요성을 강조했다고 밝혔다. 러시아 외무부도 양국 장관 통화 사실을 전하면서 지난 16일 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 전화 통화로 합의한 내용을 이행하기 위한 구체적인 조치들을 논의했다고 설명했다.



페테르 시야르토 헝가리 외무장관은 21일 정상회담 준비를 위해 미국 워싱턴을 방문한다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AP연합뉴스

앞서 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 헝가리 부다페스트에서 정상회담을 하기로 합의했다.



EU는 이번 미·러 정상회담이 우크라이나의 입장을 배제한 채 양국 간 일방적인 합의로 이어지지 않을지 우려하고 있다. 최근 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 회담이 빈손으로 끝나고, 심지어 당시 트럼프 대통령이 험악한 분위기 속에 우크라이나에 돈바스(도네츠크·루한스크) 전체를 러시아에 넘기라고 강요했다는 보도가 나오면서 EU는 당황스러운 기색이다.



카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 이날 룩셈부르크에서 열린 EU 외교장관회의 이후 “러시아가 가해자, 우크라이나는 피해자라는 사실을 잊어선 안 된다”며 “러시아가 원하는 것을 갖도록 양보하면 더한 것들이 계속 뒤따를 것이다. 역사적으로도 이미 수차례 경험한 일”이라고 했다. 이어 그는 “우리의 전략은 분명하다. 우크라이나가 자신을 방어할 수 있고 러시아가 전쟁을 끝내도록 더욱 압박해야 한다”고 강조했다.

