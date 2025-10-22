[이코노 브리핑] 데이터처, 22일부터 ‘인구주택총조사’ 시행 외

데이터처, 22일부터 ‘인구주택총조사’시행

국가데이터처는 22일부터 ‘2025 인구주택총조사’를 시행한다고 21일 밝혔다. 표본으로 선정된 가구는 22일부터 우편 발송된 조사안내문의 참여번호를 통해 인터넷 조사와 전화조사에 참여할 수 있다. 다음달 1∼18일에는 통계조사원이 가구를 방문하는 조사가 병행된다. 인구주택총조사는 5년 주기로 진행하는 국가 기본 통계조사로, 국가 주요 정책 수립을 위한 기초자료로 쓰인다. 안형준 국가데이터처장은 “적극적 참여와 정확한 응답을 부탁드린다”고 밝혔다.

5년간 철강 가격 담합 5개사 65억 과징금

공정거래위원회는 아연도금철선 등의 가격을 담합한 혐의(공정거래법 위반)로 한국선재·대아선재·청우제강·한일스틸·진홍스틸 5개사에 시정명령과 과징금 총 65억4900만원을 부과했다고 21일 밝혔다. 이들은 2016년 12월부터 2022년 2월까지 아연도금철선·아연도금강선·열도선·열처리선 제품의 단가 인상 시기와 폭을 합의하고 실행한 혐의를 받는다. 이들의 담합으로 4개 제품의 판매가격은 이전보다 42.5∼63.4% 상승한 것으로 파악됐다.

KB국민카드, 4억 달러 신디케이트 론 조달

KB국민카드가 국내 여신전문금융회사 최초로 4억달러(약 5680억원) 규모의 지속가능연계 신디케이트 론 조달에 성공했다고 21일 밝혔다. 신디케이트 론은 복수의 금융기관으로 대주단을 구성해 차입자에게 공통된 조건으로 일정 금액을 빌려주는 대출 방식이다. 지속가능연계 방식의 경우 차입자 대출금리를 환경·사회적 책무·기업지배구조개선(ESG) 경영 목표와 연계해 설정하게 된다. KB국민카드는 “홍콩, 대만, 일본 등의 글로벌 은행들을 대주단으로 구성해 지속가능연계 신디케이트 론을 조달했다”며 “향후 지속적인 해외 조달을 위한 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지