年7000억 투입 나선다…알리 손잡은 지마켓 다시 부활할까

“G마켓(지마켓)이 다시 한번 국내 1등 오픈마켓으로 올라서기 위해 ‘국내 경쟁력 강화’와 ‘글로벌 확장’이라는 두 축의 중장기 전략을 본격 추진하겠습니다. 알리바바의 글로벌 네트워크를 활용해 K-커머스를 세계로 이끌 것입니다.”

장승환 지마켓 신임 대표가 21일 서울 강남 코엑스에서 열린 기자간담회에서 미래 전략을 발표하고 있다. 지마켓 제공

국내 시장에서 주춤했던 지마켓이 다시 부활을 꿈꾼다. 지마켓 새 대표인 제임스 장(한국명 장승환)은 21일 서울 코엑스에서 열린 기자간담회를 통해 ‘글로벌-로컬 마켓’이라는 새 비전을 발표하며 이 같은 포부를 말했다. 장 대표는 5년 안에 지마켓 거래액을 지금의 2배 이상으로 늘린다는 목표를 내세우고 2026년을 ‘오픈마켓 선도 혁신기업으로의 부활을 위한 재도약 원년’으로 선언했다.

지마켓은 내년에만 약 7000억원에 달하는 초기 비용 투자를 통해 셀러들이 가장 신뢰하는 플랫폼을 만들고 국내는 물론 해외에서도 적극적인 사업 확장을 해나가겠다는 방침이다. ‘지마켓=글로벌-로컬 마켓’은 국내와 해외 시장을 이을 수 있는 플랫폼 구현 의지를 담은 새로운 캐치프레이즈다.

구체적으로 셀러들의 비용 부담을 줄이고 경쟁력을 키우기 위해 연간 5000억원을 투여한다. 고객들이 ‘달라진 G마켓’을 즉시 체감할 수 있도록 고객 대상 프로모션에는 연 1000억원을 쓴다. 이커머스의 미래를 좌우할 AI 활용을 위해 연간 1000억원씩 사용할 예정이다. 이를 바탕으로 2030년까지 거래액을 지금보다 100% 이상 늘려 대한민국 대표 오픈마켓으로 자리매김하겠다는 비전이다.

신세계그룹 계열사였던 지마켓은 국내 최초 간편결제 서비스인 스마일페이를 도입하는 등 이커머스 시장을 선도하고자 했으나 최근 몇 년간 실적 부진을 면치 못했다. 그러다 지난해 중국 알리바바 그룹과 합작해 조인트벤처(JV)를 설립하고 분위기 반전에 나섰다. 지난달 공정거래위원회에 합작법인 설립 승인도 받으며 글로벌 시장 공략의 기틀을 마련했다.

지마켓 연간 투자 규모. 지마켓 제공

◆ 셀러 신규 육성비 50%↑…고객 지원도 대폭 확대

그 시작엔 셀러 중심 판매 지원책이 있다. 지마켓이 셀러 지원을 위해 1년에 쓰기로 한 5000억원은 기존 셀러들의 부담은 줄이고 신규 셀러들의 성장을 돕는 데 들어간다. △셀러 중심 정책 변화 통한 파트너십 강화 △글로벌 네트워크 통한 원스톱 해외 판로 확대 △캠페인 업그레이드 통한 고객 수요 증대 △세계 최고 AI 기술 기반 검색·광고 효율화 등 총 4가지 전략을 내놨다.

우선 기존 입점 셀러의 판촉 지원과 매출 확대를 위한 직접 지원 프로그램에 3500억원이 쓰인다. 지마켓은 빅스마일데이처럼 모든 셀러가 참여할 수 있는 대형 프로모션을 진행할 때 들어가는 고객 할인 비용을 100% 부담하기로 했다. 여기에 할인쿠폰에 붙던 별도 수수료도 폐지해 연간 500억에 달하던 셀러 부담금을 대폭 줄이기로 했다.

이민규 영업본부장은 “과거 지마켓은 시장 선도자였지만 지난 10년간 빠르게 성장하는 이커머스 시장에서 뒤쳐진 부분도 분명 있었다”며 “이를 겸허히 받아들이고 셀러의 목소리를 받아들여 재도약을 해나갈 것”이라고 강조했다.

소비자들이 체감할 수 있는 혜택도 늘린다. 특히 빅스마일데이, 한가위빅세일, 설빅세일, G락페 등 4대 이벤트를 중심으로, 적극적 투자를 통해 고객이 고대하는 할인 행사로 육성한다는 방침이다. 조만간 진행 예정인 빅스마일데이부터 고객 지원 규모를 지난해보다 50% 이상 늘린다.

◆ AI 플랫폼 구축…동남아→전세계 판로 확장

장승환 지마켓 신임 대표가 21일 서울 강남 코엑스에서 열린 기자간담회에서 미래 전략을 발표하고 있다. 김수연 기자

또 하나의 새로운 전략은 인공지능(AI)을 통한 초개인화 플랫폼 구축이다. 알리바바가 축적한 AI 기술 노하우를 활용하는데 연 1000억원 투입할 계획이다. 딥러닝 기술을 활용해 보다 정밀한 상품 추천이 가능해진다. 고객의 달라진 행동 패턴을 실시간으로 감지해 개개인별 맞춤도가 매우 높아지는 것이 특징이다. 내년부터 ‘멀티모달 검색’ 강화에도 착수한다. 멀티모달은 단순 텍스트 외에 느낌이나 감각과 같은 비정형 데이터를 포함해 고객의 의도를 식별하고 다양한 형태의 검색 결과를 보여준다.

이 같은 전략 전개를 통해 글로벌 시장을 본격 공략할 방침이다. 5년 내 역직구 연간 거래액(GMV) 1조원 이상을 목표로 잡았다. 수억명에 달하는 신규 고객 확보가 가능할 것으로 예상한다. 지마켓은 현재 알리바바 계열 동남아 지역 플랫폼인 라자다를 통해 싱가포르, 말레이시아, 태국, 필리핀, 베트남 5개국에서 상품을 판매 중이다. 최근에는 K뷰티 상품을 중심으로 첫 할인 행사를 진행했다.

지마켓은 동남아에 이어 세계 각지로 판로를 늘려가고자 한다. 두 번째 진출 지역은 남아시아 지역과 스페인, 포르투갈 등 남유럽이다. 이어 2027년까지 북미, 중남미, 중동 등으로 진출할 예정이다.

장 대표는 “올해 말까지 플랫폼 체력 회복과 기본적인 체질 개선을 완료하고, 재도약을 위한 준비를 마칠 것”이라며 “세계 시장을 무대로 새로운 성장 동력을 확보하고, 셀러와의 상생을 강화해 최고의 고객 만족을 주는 혁신기업이 되겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지