한국교육학술정보원, ‘2025 K-ESG 경영대상’ 종합 대상

한국교육학술정보원(KERIS)은 ‘2025 K-ESG(환경·사회·지배구조) 경영대상’에서 ‘종합 ESG 대상’을 받았다고 21일 밝혔다.

이 상은 산업통상자원부 ‘K-ESG 가이드 지표’를 기반으로 환경·사회·지배구조 등의 실천 수준을 평가하고, 공공서비스의 지속 가능성과 사회적 환원에 기여한 모범 사례를 선정한다.

정제영(오른쪽) 원장이 2025 K-ESG 경영대상’을 받고 기념 촬영을 하고 있다. 한국교육학술정보원 제공

케리스는 그동안 경영전략과 연계한 환경·사회·지배구조 전략체계와 로드맵을 수립해 고유 업무와 연계한 실천을 체계적으로 추진해왔다. 친환경 경영과 탄소중립 실천을 위해 유·초·중등부터 대학 학술 영역에 이르기까지 대국민 교육정보화 시스템을 운영함에 있어 클라우드 기반의 플랫폼 구축을 통해 물리 서버 대비 약 80%의 전력 절감 효과를 거뒀다.

또한 PC, 모니터, 노트북 등 불용전산자원을 사회적 기업과의 협업을 통해 학습용 PC로 새활용해 지역 청소년에게 기부하는 등 임직원을 대상으로 생활 속에서 친환경·탄소중립을 실천할 수 있도록 지속적인 캠페인을 추진하고 있다.

사회적 가치 창출 활동도 적극적으로 추진했다. 디지털 교육 도구 분야의 중소기업 경쟁력 견인을 위해 국내에서는 전국 9개 지역에 ‘에듀테크 소프트랩’을 운영해 학교 현장 적합성 제고에 기여했다. 해외에서는 아프리카 진출을 지원해 글로벌 경쟁력 강화를 이끌기도 했다.

지역 사회 내에서는 학교 밖 청소년을 대상으로 검정고시 튜터링·문화체험 프로그램을 운영한데 이어, 지역 농산품 활력 제고를 위한 지역사랑 기부장터 등을 운영하고 있다.

기관 운영의 건전성과 책임경영 강화에도 힘썼다. 케리스는 업무 수행 과정에서 발생할 수 있는 윤리적인 위험 요소를 바탕으로 청렴·윤리경영 체계의 전면적 개선을 통해 규범준수경영시스템(ISO37301) 인증을 획득했다.

이밖에 내부견제시스템의 실효적 운영으로 감사원 주관의 자체감사활동 심사에서 5년 연속 A등급을 달성하는 등 지속가능한 경영을 위한 노력을 기울이고 있다.

정제영 원장은 "앞으로도 친환경·포용·건전한 기관 경영을 바탕으로 국민이 체감할 수 있는 교육 혁신과 사회적 가치 창출을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

