엄성규 부산경찰청장 직대 “국민에게 충직하고 유능한 경찰이 되겠다”

부산경찰청은 21일 부산경찰청 1층 대강당에서 ‘제80주년 경찰의 날’ 기념식을 개최했다고 밝혔다. 기념식은 부산시 자치경찰위원장과 부산 재향경우회장 등 협력 단체 내빈과 경찰 발전에 기여한 감사장 및 표창장 수상자, 현장 직원 등 200여명이 참석한 가운데 진행됐다.

21일 부산경찰청에서 열린 ‘제80주년 경찰의 날’ 기념식에서 엄성규 부산경찰청장 직무대리가 “국민에게 충직하고 유능한 부산경찰이 되겠다”고 밝혔다. 부산경찰청 제공

이날 기념식에 앞서 엄성규 부산경찰청장 직무대리와 참모들은 청사 앞에 조성된 ‘부산경찰 추모공간’을 찾아 순국·순직 경찰관들의 숭고한 희생과 공훈을 기리는 시간을 가졌다. 이어 열린 기념식은 주제영상 및 부산경찰 80년 기념영상 상영, 유공자 포상, 대통령 축사 대독, 경찰가 제창 순으로 진행됐다.

유공자 포상은 △옥조근정훈장 부산진경찰서 서면지구대 김희규 경감 △근정포장 경비과 권기훈 경감 △대통령 표창 치안정보과 심재준 경정 △장관 표창 박주현 부산시 자율방범연합회장 △경찰청장 감사장 김종오 인권위원회 위원장(동의대 교수) 등이 수상했다.

엄성규 부산경찰청장 직무대리는 “제80주년 경찰의 날을 맞아 동료 여러분의 노고에 감사드리며, 부산경찰 모두에게 축하의 말씀을 전한다”면서 “‘경찰 80년, 국민의 안전! 새로운 시작!’이라는 슬로건 아래 부산경찰 모두 합심해 국민에게 충직하고 유능한 부산경찰이 되겠다”고 강조했다.

