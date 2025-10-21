류진, 장모님 고구마밭 1000평 "웬만하면 안 간다"

유튜브 채널 '가장(멋진)류진' 캡처

배우 류진의 장모님이 고구마밭 1000평을 갖고 있다고 말했다.

류진은 지난 20일 유튜브 채널 '가장(멋진)류진'에 올라온 영상에서 장모님과 김장을 했다.

류진은 김치와 함께 올갱이전·라면을 만들었다. 이후 그는 음식 맛을 보더니 "눈이 맑아지는 느낌"이라며 "계속 먹으니까 정말 맛있다"고 말했다.

그는 라면과 김치를 먹고 "라면은 묵은김치랑 먹어야 된다고 생각했는데 파김치랑 고구마 순 김치도 다 맛있다"고 했다.

장모님은 "신랑이 라면을 잘 끓인다더니 짜다"고 말했다.

또 제작진이 "장모님 밭이 있다더라"고 하자 장모님은 "오늘 강화 시장에 나온 고구마보다 훨씬 맛있는 고구마가 있다. 많이 나오면 한 박스씩 드리겠다"고 했다.

장모님은 "한 1000평정도 된다. 10월쯤 캐러갈 것 같다"고 말했다.

이를 들은 류진은 "고구마 캐러 가는 걸 촬영할 건 아니지 않냐"며 "경험해봤는데 웬만하면 안 가는 게 좋다"고 덧붙였다.

