“스텔란티스가 또 특이한 행사 진행해요” ‘할로윈 시승’ 무엇?

사진=스텔란티스코리아 제공

할로윈을 앞두고 오는 24일부터 26일까지 전국 지프 및 푸조 전시장이 할로윈 무드로 변신하고 온가족을 대상으로 한 ‘할로윈 시승 행사’를 진행한다고 21일 밝혔다.

단 3일간 이어지는 이번 이벤트는 전국의 모든 지프·푸조 전시장에서 체험할 수 있다.

이 기간 행사 기간 자녀 동반 방문 고객들이 브랜드 구분 없이 상담만 받아도 어린이들이 좋아하는 프리미엄 젤리, 마시멜로, 캔디, LED 할로윈 반지 등으로 구성된 귀여운 ‘할로윈 구디백’이 선물로 증정된다.

또 전시장에는 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기 캐릭터 ‘사자 보이즈’를 비롯한 다양한 할로윈 코스튬 소품이 마련되어, 자녀와 함께 방문한 가족 고객들이 현장에서 직접 코스튬을 착용해 보는 등 할로윈 분위기를 체험할 수 있다.

뿐만 아니라 어린이들의 할로윈 코스튬을 자랑할 수 있는 소셜 이벤트 ‘할로윈 포토 콘테스트’도 진행된다.

전시장 내 마련된 포토존에서 개인 코스튬 혹은 전시장에 마련된 코스튬을 입은 어린이 사진을 촬영한 뒤 가족의 계정에 #지프할로윈 #푸조할로윈 해시태그와 함께 업로드하는 것으로 간단히 참여할 수 있다.

최고의 의상을 뽐내 준 우승자에게는 각 브랜드별 ‘지프 랭글러 레고’와 ‘푸조 9X8 하이퍼카 레고’를 선물로 증정한다.

스텔란티스는 이번 이벤트와 함께 지프와 푸조 모두 10월 한정 특별 출고 혜택도 마련했다.

랭글러 출고 고객은 연장 보증 또는 오토 파워 사이드스텝 중 하나를 선택할 수 있으며, 글래디에이터 출고 고객에게는 오토 파워 사이드스텝이 제공된다. 푸조의 경우, 308 전용 특별 금융 상품을 만나볼 수 있다.

스텔란티스코리아 방실 대표는 “이번 할로윈 시승행사는 단순한 자동차 전시장을 넘어, 고객들이 특별한 하루로 기억할 수 있는 경험을 선사하고자 한다”며 “라이프스타일에 밀접한 자동차의 특성과 문화적 경험을 결합해 일상 속에서 더욱 친근한 브랜드가 되기를 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지