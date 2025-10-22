매일유업·차앤맘·베베숲 등 출연…10월 ‘마마프로젝트’ 네이버 육아 연합 라이브 공개

네이버 쇼핑라이브의 육아 전문 콘텐츠 ‘마마프로젝트’가 오는 22일 오전 10시, 출산 준비 아이템을 한자리에 모은 ‘출산 준비템 총 모음전’ 라이브 방송을 진행한다. 이번 방송은 육아맘과 대디들로부터 높은 사랑을 받아온 브랜드들을 한데 모아 선보일 예정이다.

‘마마프로젝트’는 육아 쇼핑과 실시간 소통을 결합한 네이버 공식 육아 전문 라이브 프로그램으로, 2025년도 기준 누적 시청자 3억 4천명 돌파하며 많은 부모들에게 실용적인 육아 정보를 제공해왔다. 매 회 인기 브랜드의 육아 제품을 소개하며, 실시간 채팅을 통한 생생한 소통으로 소비자들의 높은 참여를 이끌고 있다.

이번 방송에는 ▲가족 피부건강 솔루션 브랜드 차앤맘, ▲이탈리아 유산균 브랜드 VSL#3, ▲대표 유아식 브랜드 매일유업, ▲프리미엄 국민 물티슈 베베숲, ▲아모레퍼시픽의 더마코스메틱 브랜드 에스트라 등 양한 육아 전문 브랜드가 참여해, 출산 준비에 필요한 필수 아이템부터 신생아 육아에 꼭 필요한 제품들까지 폭넓게 제안할 예정이다.

시청자 참여형 이벤트도 다채롭게 마련됐다. 응원 댓글 이벤트, 라이브 소통왕 선정, 구매 인증 이벤트 등을 통해 총 140명의 당첨자에게 푸짐한 혜택이 제공될 예정이다. 이번 방송은 네이버 대표 쇼호스트인 ‘미미언니’ 노금미 쇼호스트가 진행을 맡아 시청자들과 공감과 소통을 이어갈 계획이다.

‘마마프로젝트’ 관계자는 “마마프로젝트는 육아와 관련된 다양한 고민을 나누고 유용한 정보를 제공하는 소통 중심의 육아 라이브 플랫폼으로 자리매김했다”며, “앞으로도 다양한 브랜드와 협업해 부모님들과의 공감과 정보 공유를 확대해 나가겠다”고 전했다.

한편, 22일 진행되는 ‘마마프로젝트’ 라이브 방송은 네이버 쇼핑라이브 플랫폼에서 누구나 시청 및 참여할 수 있으며, 방송 알림을 신청하면 다양한 혜택 정보를 빠르게 받아볼 수 있다.

