강원관광재단, ‘속초 크루즈 페스타’ 개최…5000여명 몰려

강원도와 속초시, 강원관광재단은 지난 18일 속초항에 입항한 웨스테르담 크루즈와 연계한 지역 축제 ‘속초 크루즈 축제(페스타)’가 2700여명의 크루즈 관광객을 비롯해 5000여 명이 방문한 가운데 성황리에 개최됐다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 크루즈 관광과 지역 상생을 결합한 강원 최초의 시도다. 속초항 크루즈 터미널과 아바이마을 해변 일원에서 케이(K)-컬처와 속초의 매력을 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다.

이달 18일 속초항 크루즈 터미널에서 ‘속초 크루즈 페스타’가 열리고 있다. 강원관광재단 제공

체험존에서는 △한글 캘리그라피 부채 만들기 △전통매듭 팔찌 만들기 △달고나 체험 등이 인기를 끌었다.

특히 이번 행사는 15여곳 지역 소상공인들이 직접 참여해 속초의 먹거리와 특산품을 홍보하고 판매까지 이루어져 지역 소비 활성화와 함께 국내외 관광객에게 강원의 맛과 멋을 소개하는 기회가 됐다.

행사에 참여한 한 소상공인은 “지역 상인들이 직접 참여하면서 지역 경제에 실질적인 활력이 생겼다”고 말했다.

이번 속초항을 방문한 홀랜드 아메리카 라인 소속의 웨스테르담(Westerdam) 크루즈는 2700여 명의 승객과 승무원이 승선한 대형 프리미엄 크루즈다.

승객들은 속초를 비롯해 고성, 양양, 강릉 등 동해안 주요 관광지를 둘러보며 한국의 가을 정취를 만끽했다. 특히 재단은 크루즈 승객 약 200명을 강릉 주요 관광지로 모객해 최근 가뭄과 경기침체로 어려움을 겪은 지역의 관광 활성화에 긍정적 효과를 가져왔다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 “행사를 통해 크루즈 관광과 지역이 함께 상생할 수 있다는 가능성을 보여준 뜻깊은 자리이다. 앞으로 재단은 크루즈 기항지 관광을 비롯한 해양관광 콘텐츠를 지속적으로 확대해 강원이 대한민국을 대표하는 글로벌 해양관광 중심지로 도약할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

