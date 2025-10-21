‘2025 대구정원박람회’ 24일 금호강 하중도서 개막

도심 속 힐링 공간을 선보이는 '2025 대구정원박람회'가 24일부터 28일까지 대구 금호강 하중도 일원에서 열린다.

21일 대구시에 따르면 이번 박람회는 '케이(K)-가든의 미래, 대구에서 찾다!'라는 주제로 학생과 시민, 기업, 기관이 함께하는 생활 속 녹색 축제로 꾸며진다.

2024 대구정원박람회 행사장 모습. 대구시 제공

행사장에는 학생 정원 20곳, 시민 정원 20곳, 기업 정원 7곳, 구·군 정원 8곳, 시민정원사 정원 21곳, 가족 정원 40곳 등 모두 118개 전시 정원이 조성됐다.

정원은 이달 10일부터 19일까지 완공됐으며, 규모는 최소 15㎡에서 최대 200㎡까지 다양하다. 김옥재 대구시 산림녹지관리과장은 “올해는 중·고등학생까지 공모 대상을 확대해 미래 정원 디자이너 발굴에도 힘썼다”고 말했다.

개막식에서 정원을 테마로 한 의상에 모델 퍼포먼스를 결합한 '가드닝 패션쇼'를 선보이고 행사 기간 시민정원사와 함께하는 정원 해설, 화분 만들기, 게릴라 정원 조성, 가든 투어, 정원탐험대 등 풍성한 체험형 프로그램을 운영한다.

산업전에는 정원식물, 용품 및 자재, 체험, 푸드존, 공공 부스 등 분야별로 61개 부스가 운영된다. 최신 원예품종과 정원 식물·자재를 전시·판매하고, 일상 속 가드닝(생활원예) 아이템과 정원산업 신기술도 선보인다.

또 시민 정원사와 함께하는 정원 해설, 화분 만들기, 게릴라 정원 조성, 어메이징 가든투어, 가족·학생 대상의 정원탐험대 ‘그린어드벤처’ 등 체험형 프로그램도 풍성하게 준비됐다. 개막식에서는 정원을 주제로 한 의상과 모델 퍼포먼스를 결합한 ‘가드닝 패션쇼’가 펼쳐진다. 자연과 인간의 공존을 패션으로 표현한 색다른 볼거리가 될 것으로 기대된다.

시는 안전한 행사 개최를 위해 인공지능(AI)·드론·폐쇄회로(CC)TV를 활용해 관람객 동선과 밀집도를 실시간 분석하고 취약 구역을 상시 모니터링한다.

교통 혼잡을 줄이기 위해 무료 셔틀버스를 운행하며 노곡체육공원 주차장과 하중도 사이에 부교를 설치해 행사장 접근성을 높일 예정이다.

하중도는 북구 서변대교와 팔달교 사이에 있는 섬으로, 면적 약 22만㎡, 길이 1.1㎞, 폭 260m 규모다. 멀리서 보면 큰 달걀처럼 보인다. 시는 2011년부터 하중도를 ‘친환경 관문섬’으로 조성해 도심 속 생태공원으로 가꿔왔다. 봄에는 유채꽃과 청보리, 가을에는 코스모스와 각종 야생화가 피어나 매년 관광객의 발길이 이어지고 있다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “시민들이 대구의 정원문화를 함께 즐기고 도심 속 힐링을 경험하는 뜻깊은 축제가 되길 바란다”며 “이번 박람회를 계기로 대구시가 추진 중인 하중도 지방정원 조성과 국가정원 도약의 기반이 마련되길 기대한다”고 말했다.

