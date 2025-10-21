더 마운틴 스튜디오, 아시아 첫 매장 잠실 에비뉴엘서 성공적 오픈

사진=더 마운틴 스튜디오 제공

스위스 체르마트에서 시작된 더 마운틴 스튜디오(The Mountain Studio)가 지난 10월 10일 잠실 롯데백화점 에비뉴엘관 5층에 한국 첫 매장을 열며 성공적인 론칭을 알렸다. 오픈 첫 주말 동안 높은 매출과 방문객 유입을 기록하며 시장 반응도 긍정적이었다.

해당 브랜드는 유럽 주요 스키 리조트와 대도시에서 성장한 프리미엄 아웃도어 브랜드로, 이번 한국 진출을 통해 아시아 전역으로의 본격적인 확장을 준비하고 있다. 특히 한국 시장의 높은 소비 수준과 럭셔리 아웃도어 수요에 주목해 이번 매장을 전략적 거점으로 삼았다.

더 마운틴 스튜디오는 스키와 산악 스포츠에서 축적된 기술력과 고급 소재를 기반으로, 일상에서도 자연스럽게 어울리는 디자인을 제시한다. 이를 통해 ‘기능적 럭셔리’라는 차별화된 브랜드 정체성을 구축하고 있다.

브랜드 관계자는 “잠실 에비뉴엘은 한국 내에서도 가장 높은 프리미엄 고객층을 보유한 공간으로, 브랜드가 지향하는 가치와 일치한다”며, “이번 오픈은 단순한 진출이 아닌 글로벌 전략의 전환점”이라고 말했다.

롯데백화점 측은 “럭셔리 고객들이 찾는 브랜드로서 더 마운틴 스튜디오가 새로운 활력을 불어넣을 것”이라며, “향후 협업 이벤트, 체험형 콘텐츠를 통해 고급 아웃도어 시장의 트렌드를 선도할 계획”이라고 전했다.

