강기정 시장 “광주에 국가 AI컴퓨팅센터 설립해야”

강기정 광주시장은 21일 “대한민국 인공지능(AI) 3강으로 가는 가장 빠른 길은 광주에 ‘국가 AI컴퓨팅센터’를 설립하는 것”이라고 말했다.

강 시장은 이날 시청에서 긴급 기자회견을 갖고 “국가 AI컴퓨팅센터 광주 설립은 단순한 지역 안배 공약이 아니라 뒤처진 대한민국 AI산업을 가장 빠르게 AI 3강으로 가기 위한 대통령의 전략이었다”며 이같이 밝혔다.

브리핑하는 강기정 광주시장. 광주시 제공

그는 “국가 AI컴퓨팅센터 입지 선정은 ‘AI생태계 완성과 속도’가 가장 우선시 돼야 하고, 그를 위한 컴퓨팅자원은 집적되어야 한다”며 “‘속도와 집적’을 모두 잡을 수 있는 유일한 도시는 바로 광주”라고 강조했다.

강 시장은 “광주는 2017년 AI를 가장 먼저 선택했고, 국가 AI데이터센터를 포함한 인프라, 그리고 인재·기업 등 풍성한 AI생태계를 구축한 도시”라며 “광주는 이미 운영되고 있는 국가 AI데이터센터와 국가 AI컴퓨팅센터 설립을 통해 AI생태계를 완성할 만반의 준비를 끝냈다”고 말했다.

강 시장은 특히 “광주시는 투자기업들과 대용량 GPU를 즉시 투입해 ‘모두의 AI’를 실현할 수 있도록 우선 구매를 약속했고, 부지 가격 역시 파격적인 수준으로 제안했다”며 “기업의 가장 큰 부담인 전력 요금 역시 특별법 제정을 통해 부담을 경감시킬 것과 최대 1000억에 이르는 투자유치금 지원도 약속했다”고 설명했다.

그러면서 “지금 대한민국의 AI는 ‘속도와 집적’이 관건이다. 지금까지 만반의 준비를 마친 광주는 대한민국 AI 3강을 위한 미래구상도 확실히 마련해 두었다”며 “광주는 내년부터 5년간 AI 2단계(AX 실증밸리) 6000억 사업을 본격 시행할 계획이며, 이후 연구와 산업을 연결하는 국가 AI연구소 설립, 기업지원을 강화하는 국가 AI집적단지 지정까지 준비하고 있다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지