“네 인생은 홈런”…해태제과, ‘수능 한정 홈런볼’ 선봬

해태제과는 다가오는 대학수학능력시험을 앞두고 수험생을 위한 한정판 ‘수능 홈런볼’과 ‘수능 메가 홈런볼’을 선보인다고 22일 밝혔다.

해태제과 수능 한정 홈런볼 2종. 해태제과 제공

‘홈런’이라는 단어처럼 노력의 결실을 상징하는 메시지를 담아 지친 수험생들에게 달콤한 위로와 행운의 순간을 전하기 위해 기획됐다. 올해 수능 응시생 약 50만명에 맞춰 50만 개만 한정 생산해 응원의 의미를 더했다.

지난해 큰 호응을 얻었던 ‘수능 홈런볼’ 응원 패키지를 한층 밝고 경쾌하게 업그레이드했다. 홈런볼의 마스코트 ‘로(Ro)’가 ‘대박기원’, ‘합격기원’ 등의 문구와 함께 응원을 전한다. 패키지에는 네잎클로버와 응원 피켓 일러스트를 더해 ‘행운의 간식’ 이미지를 완성했다.

수능 홈런볼(46g) 패키지의 QR코드로 참여 가능한 ‘네 인생은 홈런’ 이벤트도 진행된다. 단순 경품 행사가 아닌, 전국 수험생을 비롯해 부모님, 선생님 등 수험생을 응원하는 누구나 참여할 수 있는 대규모 응원 캠페인이다. 응원 사연이 선정되면 해당 학교나 학원 전체에 애정 담은 홈런볼이 전달된다.

수험생들의 출출함을 달달하게 채워줄 대용량 제품인 ‘수능 메가 홈런볼’도 새롭게 출시했다. 최근 10대들 사이에서 유행하는 ‘함께 나눠 먹는 간식 문화’를 반영했다. 한 봉지로 여럿이 즐길 수 있도록 용량을 키웠다. 수험생의 하루를 유쾌하게 담은 웹툰 컨셉의 패키지도 눈길을 끈다. 패키지 하단에는 목표를 직접 적을 수 있는 ‘D.I.Y 응원 메모 공간’이 마련돼 스스로에게 다짐을 남길 수 있는 셀프 응원 간식으로 안성맞춤이다.

수능 메가 홈런볼(300g)과 함께 진행되는 ‘찾아라 골드럭키카드’ 이벤트는 제품 내 당첨 코드를 등록하는 참여형 이벤트다. 수험생은 물론 주변인 모두가 참여 가능해 소중한 사람들과 함께하기 좋다. 행운의 주인공에게는 ‘골드럭키카드’ 한 돈이 증정된다.

해태제과 관계자는 “홈런볼은 야구 시즌엔 응원의 상징, 수능 시즌엔 격려의 상징으로 꾸준히 사랑받아온 간식”이라며 “달달한 한 입이 수험생의 하루를 응원하는 ‘진짜 홈런’이 되길 바란다”라고 말했다.

