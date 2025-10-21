바다 "브라이언, 내게 고백한 적 있어…혼란스러웠다"

듀오 '플라이 투 더 스카이' 출신 가수 브라이언이 과거 걸그룹 'S.E.S.' 바다에게 호감이 있었다고 밝혔다.

20일 오후 방송된 채널A 예능 프로그램 '절친 토큐멘터리-4인용 식탁'에서는 바다가 유진과 브라이언을 초대했다.

이날 방송에서는 브라이언과 바다의 28년 전 '썸'이 언급돼 눈길을 끌었다.

박경림은 "너네 사귀었어?"라며 놀랐고, 유진은 "사귄 건 아닌데 관심이 있었다"고 말했다.

브라이언은 "처음부터 관심이 있었던 게 아니다. S.E.S. 멤버 중 바다와 유독 친했다. 교포인 나를 챙겨주는 모습에 어느 순간 '괜찮네, 만나도 괜찮겠지'라는 마음이 생겼다"고 설명했다.

유진은 "어느 날 브라이언이 연습실 계단에서 언니 남자친구 있는지 물어보고 속마음을 물어봤는데, 언니가 친구로만 생각하는 걸 알아서 얘기해 줬다"고 말했다.

브라이언이 "나한테 관심 없는 것 같아 고백도 안 했다"고 하자 바다는 "고백이 아니고 나한테 용기를 줬다. 연습실 계단에서 버터 향이 느껴지는 '아이 라이크 유'(I like you)라고 하더라. 쿨하고 담백했다"고 털어놨다.

그러면서 "제일 친한 친구가 그런 말을 하니까 혼란스러웠다. 그래서 '미 투 아이 러브 유'(Me too, I Love you) 하고 넘어갔다. 터프하게"라고 덧붙였다.

이에 브라이언은 "SM 연습실 계단에서 많은 일들이 일어났다"면서 "사랑이 담긴 감정이 아니었다. 그냥 반응이 보고 싶었던 것"이라고 해명했다.

바다는 또 브라이언에게 S.E.S.의 '너를 사랑해'를 처음 들려줬다고 전했다. 이 말에 브라이언은 "왜 날 갖고 놀아?"라고 발끈해 웃음을 자아냈다.

