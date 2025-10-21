로이킴, 27세 해병대 입대 “거지같은 일 겪어…어린 병장이 반말로 노래 시켜"

유튜브 채널 '피식대학' 화면 캡처

가수 로이킴이 해병대 복무 시절 겪은 일화를 전했다.

로이킴은 지난 19일 유튜브 채널 '피식대학' 콘텐츠 '피식쇼'에 출연해 군 복무 당시를 회상했다.

그는 해병대를 선택한 이유에 대해 "오랜 버킷리스트 중 하나였다"고 답했다.

이어 "친구 세 명과 20대 초반에 해병대에 동반 입대하기로 약속했는데, 제가 '슈퍼스타K'에 출연하게 되면서 그 약속을 지키지 못했다. 친구들이 먼저 군 복무를 마쳤고, 저는 20대 후반에 자연스럽게 해병대를 택했다"고 설명했다.

"후회한 적 없느냐"는 질문에 로이킴은 "한 번도 없다. 육군, 해군, 공군 중 어디를 가도 힘든 건 마찬가지였을 것"이라고 답했다. 이어 "다만 살면서 처음 겪는 거지 같은 일들은 있었다"며 웃었다.

로이킴은 "해병대라서 문제가 있다는 건 아니지만, 늦은 나이에 입대하다 보니…"라고 회상했다.

그는 "어떤 병장이 여자친구랑 통화하다가 '내 앞에 로이킴 있다. 야, 김상우 노래 좀 해봐'라고 하더라. 그래서 그냥 '봄봄봄'을 불렀다. 오히려 뿌듯한 순간이었다"고 말했다.

함께 출연한 정재형이 "그때 후회 안 했냐"고 묻자 그는 "소인배들은 후회했겠지만 저는 안 했다"고 유쾌하게 답했다.

한편 로이킴은 2020년 6월 해병대에 입대해 2021년 12월 병장으로 만기 전역했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지