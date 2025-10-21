‘캄보디아 극심한 고문·피살’ 韓 대학생 유해 21일 국내 도착… 장기 적출 정황은 확인 안돼

캄보디아 현지에서 고문을 받던 중 숨진 대학생 A(22)씨의 유해가 내일 한국에 도착한다.

국립과학수사연구원 부검의, 담당 수사관 등이 탑승한 차량이 20일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 턱틀라사원에서 지난 8월 보코산 지역의 온라인스캠범죄단지에 감금돼 고문 끝에 숨진 대학생 박모씨의 시신을 부검하기 위해 안치실로 들어서고 있다. (프놈펜(캄보디아)=뉴스1

경북경찰청 형사기동대는 “A씨의 유해는 오는 21일 오전 7시쯤 인천공항에 도착 후 인수받을 예정이다”라며 “인수 후 A씨의 유족에게 유해를 전달한다”고 20일 밝혔다.

앞서 경찰청은 이날 캄보디아 프놈펜 턱틀라 사원에서 현지시간 오전 10시35분쯤부터 오후 1시30분쯤까지 현지 수사당국과 공동으로 A씨에 대한 부검을 실시했다. A씨 시신은 지난 8월부터 2개월 넘게 해당 사원 내 안치실에 보관돼 있었다.

이번 부검은 법무부를 통해 캄보디아 측에 요청한 형사사법 공조 절차에 따라 양국 수사당국이 함께 참여하는 형태로 진행됐다.

한국 측에서는 경찰청 과학수사운영계장과 경북경찰청 담당 수사관, 국립과학수사연구원 부검의 3명, 법무부 국제형사과 검사 등 6명이 참여했으며 캄보디아 경찰청 담당자와 의사 등 현지 인원 6명이 함께했다.

A씨의 시신은 이날 한국과 캄보디아 공동 부검이 완료된 후 캄보디아 당국과 협조를 통해 화장 절차를 진행했다.

경찰은 부검 결과 A씨의 시신에서 훼손 흔적은 없었다고 밝혔다.

경찰청은 언론공지를 통해 “부검 과정에서 A씨에 대한 시신 훼손은 없었음이 확인됐다”라며 “정확한 사인은 향후 국내에서 예정된 조직검사 및 약독물검사, 양국에서 진행 중인 수사결과 등을 종합해 확정할 예정이다”고 밝혔다.

한편 법무부는 이날 캄보디아 프놈펜 턱틀라 사원에서 한국 대학생 A씨의 사인을 규명하기 위한 부검을 진행했다. 경북 예천 출신 대학생 A씨는 지난 7월 현지 박람회에 다녀오겠다며 캄보디아로 떠난 후 8월 8일 캄보디아 캄포트주 보코르산 인근 범죄 단지에서 숨진 채 발견됐다.

우리나라 국립과학수사연구원(국과수) 법의관 및 경찰 수사관들이 20일(현지시간) 캄보디아에서 범죄조직에 납치돼 피살당한 한국인 대학생 박모 씨의 공동부검 참석을 위해 시신이 안치된 캄보디아 프놈펜 턱틀라사원에 도착해 안치실로 이동하고 있다. 프놈펜=연합뉴스

A씨는 전신에 심한 타박상과 상처가 다수 있었으며 극심한 고문으로 목숨을 잃은 것으로 전해졌다. 정부는 지난달 경찰 인력을 캄보디아 현지에 파견, 시신 확인과 송환을 추진했지만 캄보디아 정부의 협조 지연으로 A씨의 시신을 2개월째 송환하지 못하고 있다.

그의 부검에는 법무부 국제형사과 검사와 경찰청·국립과학수사연구원 관계자 등 한국 측 총 6명이 참여했다. 시신 훼손은 없었다는 사실이 확인됐으며, 정확한 사인은 향후 국내에서 진행될 조직 검사와 약·독물 검사 등을 종합해 확정할 방침이다.

법무부에서 파견한 검사와 수사관은 21일 오전 10시(현지 시각) 캄보디아 법무부 차관과의 면담에서 사망한 피해자 관련한 수사 기록 제공을 요청하는 한편, 캄보디아 내 스캠 센터 대응을 위한 협력 방안도 논의할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지