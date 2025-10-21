“오늘 출근길 더 추워요”…‘아침 최저 1도’ 체감 영하권 [오늘날씨]

화요일인 21일은 아침 기온이 1~14도로 낮고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아지겠다.

서울 종로구 세종대로 사거리에서 두꺼운 외투를 입은 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다.뉴시스

기상청은 이날 전국이 대체로 흐리겠으나 수도권과 충청권, 전라권은 가끔 구름이 많겠다고 예보했다. 이날 오전까지 강원 영동에, 자정까지 경북 동해안과 경북북동산지, 경남권 동부에 비가 이어지겠으나 소강상태를 보이는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △강원 영동 5~10㎜ △경북 동해안·북동산지, 부산, 울산, 경남 동부 내륙 5~10㎜ △울릉도, 독도 5㎜ 미만이다.

당분간 기온은 평년(최저 5~14도, 최고 19~23도)보다 낮겠다.

북쪽의 찬 공기가 유입되면서 당분간 기온은 평년보다 2~5도가량 낮겠고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 급격한 기온 변화로 인한 면역력 저하 등 건강관리에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 1~14도, 낮 최고기온은 14~20도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 4도, 인천 14, 수원 4도, 춘천 7도, 강릉 9도, 청주 8도, 대전 7도, 전주 9도, 광주 10도, 대구 10도, 부산 14도, 제주 17도다.

낮 최고기온은 서울 15도, 인천 14도, 수원 15도, 춘천 17도, 강릉 15도, 청주 16도, 대전 16도, 전주 16도, 광주 16도, 대구 18도, 부산 20도, 제주 19도다.

미세먼지 농도는 일부 중부 내륙 지역은 일평균 ‘보통’ 수준이겠으나, 그 밖의 지역은 청정한 북서 기류가 유입돼 대기질이 대체로 청정할 것으로 예상된다.

