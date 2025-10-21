33억 집 가진 국토부차관 “돈 모아 집 사라” [국감 도마 오른 ‘10·15 부동산 대책’]

이상경 국토교통부 1차관이 ‘10·15 부동산 대책’을 설명하면서 ‘정부 정책을 통해 시장이 안정되는 기간에 돈을 모아 집을 사면 된다’는 취지로 발언해 논란이 일고 있다.

이상경 국토교통부 제1차관(오른쪽)이 유튜브 채널 ‘부읽남TV’에 출연해 10·15 부동산 대책에 대한 입장을 밝히고 있다. 부읽남TV 영상 갈무리.

20일 유명 부동산 유튜브 채널 ‘부읽남TV’에 따르면, 전날 이 유튜브에 출연한 이 차관은 ‘이번 규제로 적게는 몇천만 원에서 많게는 수억 원의 대출 한도가 낮아졌는데, 현금 많은 사람만 집을 사라는 해석이 많다. 어떻게 생각하느냐’는 질문을 받았다. 그는 “당장 몇천만 원 혹은 1억~2억원이 모자라 집을 사지 못해 아쉬워하는 분들은 집값이 우상향할 것이라고 보기 때문에 그러는 것 같다”며 “현시점에서 사려고 하니까 스트레스를 받는 것”이라고 했다. 이 차관은 “정부가 정책을 통해 집값이 안정되면 그때 사면 된다”며 “집값이 (안정적으로) 유지된다면 그간 내 소득이 오르고, 오른 소득이 쌓인 이후 향후에 집을 사면 된다. 어차피 기회는 돌아오게 돼 있다. 민감하게 반응할 필요 없지 않나”라고 강조했다. 그의 발언이 전해진 후 온라인 부동산 커뮤니티 등을 중심으로 “돈을 모아 집을 사기 힘든 현실과 동떨어진 인식”이라며 반발 여론이 거세다. 이 차관은 규제지역인 경기 분당에 아내 명의로 33억5000만원 상당의 아파트를 보유 중인 것으로 알려졌다.

