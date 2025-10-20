국민 51% “통일 필요 없다”…2014년 조사 이래 처음 과반 넘겨

한국인 절반 이상이 통일이 필요하지 않다는 국책연구기관 조사 결과가 나왔다. 이는 2014년 조사 이래 최고치다.

판문각에서 남측을 주시하는 북한군. 뉴시스

통일연구원은 지난 7월 10일부터 8월 13일까지 전국 만 18세 이상 성인남녀 1000명을 대상으로 설문 조사한 ‘KNU 통일의식 조사 2025’ 결과를 20일 발표했다.

해당 보고서에 따르면 ‘통일이 얼마나 필요하다고 생각하냐’는 질문에 ‘필요하지 않다’고 답한 응답자 비율은 51%로 파악됐다. 반면, 통일이 필요하다고 답한 응답자 비율은 2021년부터 계속 감소해 올해는 49%인 것으로 나타났다. 이는 북한의 적대적인 두 국가론 영향과 남북관계 단절의 지속 및 국내 정치적 요인 등이 복합적으로 작동한 결과로 풀이된다.

올해 조사에서 ‘평화적으로 공존할 수 있다면 통일은 필요 없다’고 답한 응답자 비율은 63.2%인 것으로 파악됐다. 이는 해당 질문이 문항에 2016년 통일인식조사 문항에 포함된 이래 최고치다.

특히, 연령대가 낮은 세대일수록 이러한 현상은 더욱 뚜렷하게 나타났다. 밀레니얼 세대(1991~2000년 출생)는 73.7%로 가장 높은 응답 비율을 보인 반면 산업화 및 386세대는 각각 51.6%로 낮은 응답 비율을 보였다.

북한에 대해 무관심도 커지는 모습이다. ‘북한에 무관심하다’는 답변 비율이 2015년 이후 지속적으로 증가해 올해 68%로 최고치를 기록했다. 이는 통일의 필요성에 대한 여론이 계속 낮아지고 있는 것과 같은 맥락인 셈이다.

한편, 북한과 스포츠나 문화 및 인적 교류에 대한 지지는 높은 것으로 확인됐다. 외적 요인에 거의 영향 받지 않고 일관되게 70%에 가까운 찬성 비율을 보인다. 이는 경제적 부담이나 정치적 민감성이 없는 ‘안전한’ 형태의 남북 접촉으로 인식되는 부분이 있기 때문이다.

통일연구원은 통일·북한·대북정책·주변국에 대한 국민 인식과 그 변화를 연구하고 이를 바탕으로 국민에게 공감받는 통일정책 수립을 위해 2014년부터 해당 조사를 진행해 오고 있다.

이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%포인트다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지