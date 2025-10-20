“美, 3500억달러 전액 …현금 투자 요구 안 해”

김정관 산업통상부 장관이 한·미 관세 협상에서 한국의 대미 투자금 3500억달러와 관련해 미국이 전액 현금 투자를 요구하고 있는 상황은 아니라고 밝혔다.
김 장관은 20일 인천공항을 통해 귀국하면서 ‘미국이 여전히 전액 현금 투자를 요구하느냐’고 취재진이 묻자 “거기까지는 아니다”라고 답했다.
김 장관은 “지금 거기까지 갔으면 이미 문제를 해결할 수 없었을 텐데, 상당 부분 미국 측에서 우리 측 의견들을 받아들인 측면이 있다”고 덧붙였다. 김 장관은 지난 16일(현지시간) 미국으로 날아가 하워드 러트닉 미 상무부 장관과 협상 테이블에 앉았다.
그는 “한국의 외환시장에 부담을 줘선 안 되겠다는, (한·미) 양측의 컨센서스(공감대)가 있었다”며 “외환시장 관련 내용이 협상의 상당한 허들(장애)이었는데, 양측의 공감대를 바탕으로 여러 쟁점이 합의점에 이를 수 있었다”고도 했다. 다만 협상 타결을 위해 한·미 간 조율이 필요한 남은 쟁점이 무엇인지에 대해선 함구했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지