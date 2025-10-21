단풍 즐기기도 전에… 설악산에 첫눈

이번 주 기온 평년보다 2~5도 ↓
강원 지역 곳곳이 올가을 최저 기온을 기록한 20일 오전 대청봉 등 설악산 국립공원 고지대에 첫눈이 내렸다.
설악산국립공원사무소에 따르면 이번 눈은 이른 오전부터 내린 것으로 추정되며, 중청대피소 기준 1㎝가량 쌓였다. 올가을 설악산 첫눈은 지난해보다 하루 늦은 것이다.
김기창 설악산국립공원 재난안전과장은 “늦가을 설악산국립공원 산행은 일교차가 크고 체력 소모가 많아 낮은 기온에 의해 자칫 큰 사고로 이어질 수 있으므로 각별한 주의가 필요하다”고 밝혔다.
21일도 전국 대부분 지역 아침 최저기온이 한 자릿수로 떨어져 쌀쌀하겠다.
기상청에 따르면 아침 최저기온은 1∼14도, 낮 최고기온은 14∼20도로 예보됐다. 북쪽의 찬 공기가 유입되면서 당분간 기온이 평년보다 2∼5도 낮겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다. 강원 영동은 오전까지, 경북 동해안과 경남권 동부는 늦은 밤까지 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다. 이날부터 21일까지 예상 강수량은 강원 영동 10∼40㎜, 경북 북부 동해안·경북 북동 산지 5∼30㎜, 부산·울산·경남 동부 내륙 등 5㎜다.
