단풍 즐기기도 전에… 설악산에 첫눈

강원 지역 곳곳이 올가을 최저 기온을 기록한 20일 오전 대청봉 등 설악산 국립공원 고지대에 첫눈이 내렸다.

설악산국립공원사무소에 따르면 이번 눈은 이른 오전부터 내린 것으로 추정되며, 중청대피소 기준 1㎝가량 쌓였다. 올가을 설악산 첫눈은 지난해보다 하루 늦은 것이다.

하얀 발자국 20일 오전 강원 인제군 설악산국립공원 소청대피소 일원이 이번 가을 첫눈으로 뒤덮인 가운데 등산객들이 눈을 밟으며 걷고 있다. 올해 첫눈은 지난해보다 하루 늦게 내렸는데 이날 새벽부터 쌓인 것으로 추정된다. 적설량은 중청대피소 기준 1㎝가량이다. 설악산국립공원사무소 제공

김기창 설악산국립공원 재난안전과장은 “늦가을 설악산국립공원 산행은 일교차가 크고 체력 소모가 많아 낮은 기온에 의해 자칫 큰 사고로 이어질 수 있으므로 각별한 주의가 필요하다”고 밝혔다.

21일도 전국 대부분 지역 아침 최저기온이 한 자릿수로 떨어져 쌀쌀하겠다.

기상청에 따르면 아침 최저기온은 1∼14도, 낮 최고기온은 14∼20도로 예보됐다. 북쪽의 찬 공기가 유입되면서 당분간 기온이 평년보다 2∼5도 낮겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다. 강원 영동은 오전까지, 경북 동해안과 경남권 동부는 늦은 밤까지 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다. 이날부터 21일까지 예상 강수량은 강원 영동 10∼40㎜, 경북 북부 동해안·경북 북동 산지 5∼30㎜, 부산·울산·경남 동부 내륙 등 5㎜다.

