8점차 뒤집고… ‘셔틀콕 여제’ 안세영 ‘8승’

안세영(23·삼성생명·사진)이 8점 차를 뒤집는 기적 같은 역전드라마로 배드민턴 여자 단식 ‘세계 최강’임을 재확인했다.



여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 지난 19일 밤 덴마크 오덴세에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 덴마크오픈 결승에서 세계 랭킹 2위 왕즈위(중국)를 2-0(21-5 24-22)으로 제압했다. 1게임에서 상대에게 단 5점만을 허용하며 15분 만에 가져와 승기를 잡은 안세영은 2게임에서 왕즈위의 반격에 10-18로 뒤지며 고전했다. 하지만 이때부터 반전이 시작됐다. 안세영은 8점을 연달아 따내며 극적으로 동점을 만들었고 승부를 듀스로 끌고 갔다. 이어진 22-22 동점에서 연속 2득점을 올리며 경기를 끝냈다.



이로써 안세영은 올해 12번째 국제 대회에서 8번 정상에 올랐다.안세영은 이제 프랑스로 넘어가 오는 21일부터 열리는 2025 BWF 월드투어 슈퍼 750 프랑스오픈에서 올해 9번째 우승 트로피를 겨냥한다.



한편 한국 선수끼리 격돌한 여자 복식 결승에서는 백하나(MG새마을금고)-이소희(인천국제공항)가 김혜정(삼성생명)-공희용(전북은행)에게 2-1(15-21 21-14 21-15) 역전승을 거둬 올해 첫 국제대회 정상을 밟았다.

