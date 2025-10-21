현대차, 美타임지 ‘세계 최고 기업’ 33위

현대차가 미국 시사 주간지 타임이 선정한 ‘2025 세계 최고 기업’ 평가에서 국내 기업 1위를 차지했다. 전 세계적으로는 1위 엔비디아, 2위 마이크로소프트에 이어 33위에 올랐다.



20일 업계에 따르면 현대차는 임직원 만족도, 기업성장률, 환경·사회·지배구조(ESG) 등 3개 지표를 토대로 한 타임지 평가에서 국내 기업 중 유일하게 상위 100대 기업에 포함됐다. 2024년 192위에서 1년 만에 159계단 상승했다.



타임지는 글로벌 시장 조사업체 스태티스타와 함께 2023년부터 세계 최고 기업 1000개를 선정하고 있다. 현대차는 일본 도요타(48위)를 제치고 아시아 완성차업체 중 가장 높은 순위를 차지하기도 했다.



현대차 임직원들의 만족도가 높고, 최근 수년간 매출이 성장한 데다 ESG에 지속적으로 노력한 결과로 분석된다. 지난해 현대차가 시행한 그룹 임직원 만족도는 79.4점으로 역대 최고 점수를 기록했다. 자발적 이직률은 0.39%로 국내 기업 중 매우 낮은 수준이다.

