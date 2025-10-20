[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 21일 (화요일)

쥐

96년생 직업이나 직장이 나타나는 운이다.

84년생 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 편하다.

72년생 금전문제는 동남방으로 진출하세요.

60년생 문제의 책임은 자기 선에서 해결하라.

48년생 사업자는 상승국면을 유지하기 어렵다.

36년생 있다가 없으면 더욱 아쉬운 법이다.

소

97년생 금전문제는 서북방에 지인에게 부탁하세요.

85년생 숙이고 들어오는 사람에게 베풀지 마라.

73년생 상가나 건물매매는 서북방으로 추진하세요.

61년생 소소하게 건강에 탈이 날 수 있는 운이다.

49년생 결론짓기 힘들면 관망하는 자세를 취하라.

37년생 바닥에서 하늘을 보니 높이 짐작이 어렵다.

범

98년생 직장을 구하려면 동북방으로 진출하세요.

86년생 구름이 걷히고 태양이 솟아오른다.

74년생 재정문제는 김씨 허씨 장씨에 부탁하세요.

62년생 자신이 주체가 되어 움직이길 바란다.

50년생 지푸라기를 털다가 옷이 찢어질 수 있다.

38년생 상심한다고 문제가 해결되는 것이 아니다.

토끼

99년생 어렵게 얻은 것을 쉽게 잃을 수 있다.

87년생 하나만 보고 선뜻 판단하지 마라.

75년생 토지 땅 대지매매는 동북방으로 추진하세요.

63년생 약속시간에 늦으면 금전손실이 발생한다.

51년생 제조업자는 매출이 늘고 여성은 기쁨이 있다.

39년생 소식을 접하지만 상황이 변했으니 답답하다.

용

00년생 장기적인 안목을 기르면서 현실에 적응해라.

88년생 개선할 부분은 과감하게 정리하자.

76년생 무책임한 행동은 복원하기가 매우 힘들다.

64년생 금전융통은 좋은 통신이 오는 운이다.

52년생 일과 관계된 결정은 의논하는 것이 좋겠다.

40년생 행동으로 옮기기는 훨씬 더 어려워진다.

28년생 자신감도 지나치면 해가된다.

뱀

01년생 사업자는 기업의 체질개선이 필요하다.

89년생 아무도 느끼지 못하는 즐거움이 온다.

77년생 어려움을 통해 힘을 기르는 방법을 배워라.

65년생 상가나 건물매매는 동남방을 추진하세요.

53년생 집안 사람들이 불화하기 쉬운 시점이다.

41년생 자식 때문에 걱정한다면 해결책을 찾아라.

29년생 우직한 사람은 마음속이 밝아온다.

말

02년생 오라는 곳은 없어도 갈 곳은 많다.

90년생 진전되기 힘들어 우왕좌왕 한다.

78년생 가만히 앉아서 모든 것을 처리하려 말아라.

66년생 금전문제는 지인으로 해결하는 운이다.

54년생 고정관념에 얽매이지 말고 새로움을 찾아라.

42년생 한우물만 집중적으로 파고 들어가라.

30년생 현재 맡은 직책을 성실하게 수행한다.

양

03년생 노력한 일의 결과가 신통치 않다.

91년생 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다.

79년생 내가 아니면 안 된다는 사고방식은 버려라.

67년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하세요.

55년생 삼자의 개입으로 계약이 백지화될 수 있다.

43년생 주는 사람과 받는 사람을 명확히 구분하라.

31년생 능력 이상의 결과를 얻고 싶다면 나누어라.

원숭이

04년생 막역해도 금전문제가 연루되면 감정상한다.

92년생 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다.

80년생 물리적인 방법으로 마음을 쟁취하지 말아라.

68년생 금전융통은 이씨 강씨 윤씨에 부탁하세요.

56년생 사업을 하는 사람은 변수를 잘 따져라.

44년생 집안에 우환이 생긴다면 추진하지 마라.

32년생 의지의 차이점은 시간이 지나야 드러난다.

닭

04년생 직업적인 어려움은 누구나 느낀다.

93년생 확고한 인간관계를 형성하는 것이 좋겠다.

81년생 배울 것이 있는 사람과 어울려라.

69년생 점포매매는 북서방으로 추진하세요.

57년생 투자나 매매를 성사시키려면 방향을 선택하라.

45년생 뜻이 있는 곳에 길이 있으니 초지일관해라.

33년생 자기관리를 잘해야만 유지될 수 있다.

개

06년생 편견에 사로잡혀 일을 그르치지 마라.

94년생 직장을 구하려면 동남방이나 선배의 도움요청.

82년생 순간적인 재치가 잔머리처럼 인식된다.

70년생 신용문제 금전관계는 좋은 소식이 날아온다.

58년생 사사로운 감정으로 인해 마음상하기 쉽다.

46년생 자신을 챙기면서 미래를 설계할 시점이다.

34년생 도움을 청하니 쉽게 협조를 해 준다.

돼지

95년생 대충 넘어가다가 돌부리에 넘어지기 쉽다.

83년생 대가가 없어도 움직이지 않으면 오해받는다.

71년생 아파트 빌라 주택매매는 서남방으로 추진하세요.

59년생 자식과 직장관계로 독립하고 싶어진다.

47년생 불친절한 사람으로 인해 시비가 발생한다.

35년생 계획이 좋아도 실천하지 않으면 백해무익.

