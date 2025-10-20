부산교육청, 제2외국어 멘토링으로 글로벌 인재 육성

부산시교육청은 지난 18일 교육청 별관 회의실에서 초·중·고교생 61명과 지원단 교사 9명 등 총 70명이 참석한 ‘제2외국어 멘토링 프로그램’의 마지막 멘토링 데이를 운영했다고 20일 밝혔다.

지난 5월부터 시작한 멘토링 프로그램은 그동안 대면·화상으로 진행했고, 이번 10회차로 마무리됐다. 마지막 멘토링은 초·중·고교생을 대상으로 독일어, 프랑스어, 스페인어, 일본어, 중국어 등 다양한 언어와 문화를 배우며 진로 멘토링까지 연계한 활동으로 진행했다.

부산지역 초·중·고교생들이 부산국제고·부산외고 및 부산외국어대학 대학생들과 제2 외국어 멘토링 프로그램에 참여하고 있다. 부산교육청 제공

특히 초·중학생과 부산국제고·부산외고 학생을 연결하고, 고등학생과 부산대·부산외대 대학생을 연결해 대면과 화상 방식으로 운영했다. 이를 통해 그동안 학교 교육과정에서 접하기 어려운 제2외국어 학습 기회를 제공하고, 언어 학습을 통해 세계 문화에 대한 이해와 국제적 소통 역량을 기르는 기회를 가졌다.

부산교육청은 올해 제정된 ‘부산시교육청 특수외국어 교육 진흥 조례’에 따라, 내년부터 아랍어와 베트남어 등 특수외국어를 포함한 다양한 프로그램을 단계적으로 확대할 예정이다. 이를 위해 지난 8월 부산외국어대와 ‘국제교육 진흥을 위한 업무협약’을 체결했다.

김석준 교육감은 “제2외국어 멘토링은 학생들이 다양한 언어와 문화를 이해하고 국제적 소통 역량을 기를 수 있는 의미 있는 경험”이라며 “글로벌 감각을 갖춘 인재 양성을 위한 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

