오사카 가고 OTT도 재미나게 보자…프링글스, 경품 이벤트 전개

글로벌 감자칩 브랜드 프링글스가 ‘뚜껑 열면 빠져드는 리얼 액션!’ 신규 캠페인 런칭과 함께 ‘오사카로 떠나는 유니버설 투어!’ 소비자 경품 이벤트를 시작한다.

20일 프링글스에 따르면 한정판 프링글스 무드램프 굿즈로 정주행의 즐거움을 배가시키는 ‘정주행 키트’부터 스크린 속 세계를 직접 체험할 수 있는 ‘오사카 유니버설 트립 패키지’, OTT 이용권 등 풍성한 경품 이벤트를 통해 소비자들의 일상에 특별한 순간을 선사할 예정이다.

오는 27일부터 다음달 30일까지 총 5주간 진행되는 이벤트는 프링글스 제품 구매 후 종이 뚜껑 뒷면의 12자리 시크릿 코드를 이벤트 페이지에 입력하면 즉석 당첨의 기회가 주어진다.

시크릿 코드 1개당 스탬프가 1개씩 적립되며, 모은 스탬프 수에 따라 원하는 경품을 선택해 응모 가능하다. 친구 초대 시 추가 스탬프 1개 적립 혜택을 제공해 함께 참여하는 재미를 더욱 높였다.

왕복 항공권과 유니버설 입장권 등으로 구성된 ‘오사카 유니버설 트립 패키지’가 매주 1명씩 총 5명에게 경품으로 주어지고, ‘디즈니+’ 3개월 구독권도 총 15명에게 돌아간다. 이 외에도 프링글스 랜덤 제품 등 다양한 경품이 당첨 주인공을 기다리고 있다.

프링글스 관계자는 “총 3500만원 상당의 즉석당첨의 행운을 누려보시기를 바란다”고 말했다.

