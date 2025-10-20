리본카, 직영 인증 중고차 100대 한정 특가…최대 1000만원 할인

리본카가 가을 나들이 시즌을 맞아 13일 간 ‘통-큰 혜택이 왔시월’ 타임딜을 진행한다. 사진=리본카 제공

비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카가 가을 나들이 시즌을 맞아 최대 1000만원 할인이 적용된 타임딜을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 프로모션은 나들이철인 가을을 맞아 늘어나는 차량 운행 수요에 발맞춰 기획됐다.

리본카는 이를 통해 준중형 세단부터 고급 SUV, 전기차까지 폭넓은 차종을 합리적인 가격에 선보인다.

이번 타임딜에 포함된 차량은 직영인증중고차로, 100여 대가 17일부터 오는 29일까지 13일간 한정 판매된다.

모든 차량은 특허 받은 정밀점검기준(RQI)을 통해 주요 항목을 세밀하게 점검하고, 그 결과를 29 페이지 분량의 요약 리포트 형태로 제공해 고객이 안심하고 선택할 수 있도록 했다.

이벤트 대상 차량으로는 캠핑이나 차박 등에 적합한 넓고 실용적인 내부 공간을 갖춘 현대 팰리세이드 등의 SUV 차종부터, 가족과 함께하는 장거리 주행 시 편안한 승차감을 제공하는 K5, 그랜저, 제네시스 G80 등 인기 세단까지 다양하게 구성됐다.

특히 전기 스포츠카의 시초로 불리는 아우디 e-트론 GT의 경우, 이번 타임딜을 통해 최대 1100만원의 할인 혜택이 적용돼 우수한 주행 퍼포먼스를 갖춘 프리미엄 전기 세단을 프로모션 기간 동안 매력적인 조건으로 만나볼 수 있다.

리본카 관계자는 “가을은 가족, 친구와 함께하는 이동이 많은 계절인 만큼, 소비자들이 믿고 탈 수 있는 중고차를 보다 합리적인 조건으로 만나볼 수 있도록 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 리본카는 고객이 품질과 가격 모두에서 만족할 수 있는 직영인증중고차 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 리본카는 지난 17일 리브랜딩을 발표하고 새로운 BI와 슬로건을 공개했다. 새 슬로건 ‘똑똑하게 내차 사는 법, 리본카’에는 믿을 수 있는 품질과 합리적인 가격을 통해 고객이 안심하고 탈 수 있는 좋은 차를 제공하겠다는 리본카의 약속이 담겼다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지