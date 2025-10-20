서울경찰 ”캄보디아 신고 38건 중 실종 신고 14건 안전 확인돼 종결”

서울경찰청은 캄보디아 범죄 관련 신고 38건을 접수했고 이 중 14건의 경우 실종신고로 대상자 안전 등이 확인돼 종결했다고 20일 밝혔다. 서울청은 광역수사단에 재외국민 납치·감금·실종 범죄를 전담팀을 구성하기로 했다.

캄보디아에서 한국인 납치·감금이 잇따라 발생하고 있는 가운데 지난 16일(현지시간) 캄보디아 프놈펜 인근 범죄단지로 알려진 '망고단지' 외벽에 철조망이 깔려있다. 연합뉴스

박정보 서울경찰청장은 이날 정례간담회에서 캄보디아 범죄 신고 관련해 “38건이 접수됐는데 그 중에 14건이 범죄 혐의가 없는 것으로 확인됐다”며 “그 14건은 종결하고 22건은 수사 중”이라고 밝혔다.

그러면서 광수단에 형사기동대장을 팀장으로 하는 재외국민 실종·납치·감금 관련 집중 TF팀 운영 계획도 내놨다. 여기엔 사이버수사 2개팀도 모두 44명 규모로 포함돼 운영된다.

박 청장은 “일선 서에서 접수하고 기초적 판단을 해서 범죄 혐의점이 있다고 판단되면 TF팀으로 넘기는 식”이라며 “TF팀 내 사이버팀은 관련 유인 광고 게시글 삭제·차단에서 나아가 게시자에 대한 계좌 추적 등 적극 수사할 방침”이라고 밝혔다. 문제가 되는 유인 광고가 게시된 사이트 운영자에 대해서도 1차로 문제 사실을 안내하되 광고를 계속 게시할 경우 방조범으로 간주해 조치한단 계획이다.

캄보디아 범죄단지 배후로 지목된 프린스그룹 관련한 국내 첩보 입수·분석도 TF팀이 맡는다. 박 청장은 이와 관련 “범죄 혐의가 포착되면 바로 내사나 수사에 착수할 수 있도록 할 예정”이라고 말했다.

서울청 광수단 형사기동대는 캄보디아 국경 인근 베트남에서 숨진 채 발견된 30대 여성 사건과 관련해 사망 경위 등을 조사 중이다.

이 여성 유족 측에서 장례를 이미 치뤄 수사 등을 원치 않는 것으로 알려진 가운데 박 청장은 “사망 경위뿐 아니라 다른 범죄 관련성이 있을 수 있기 때문에 유족 의사 관련 없이 혐의가 있다면 수사해야 한다”고 밝혔다.

서울청 관계자는 “베트남에서 (이 여성과 같이 있던) 2명 중 1명이 조사 받은 걸로 안다. 베트남에서 대상자 조사뿐 아니라 초동조치한 자료가 있읉네데 그걸 공유받기 위해 협의 중”이라고 설명했다.

이밖에 최근 캄보디아에서 발견된 20대 실종 여성의 범죄 연루 가능성도 조사 중이다. 서울청 관계자는 이와 관련 “제보가 있었고 그 제보 내용을 확인하고 피해자를 접촉하는 중”이라고 말했다.

