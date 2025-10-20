11월 개관 앞둔 대구 도서관, 24일부터 시범 운영

대구 남구 옛 캠프워커 헬기장 반환 부지에 인공지능(AI)과 첨단 정보통신기술(ICT)을 품어 꾸민 ‘대구도서관’이 시민들과 만난다.

20일 대구시에 따르면 현재 막바지 조성 공사를 마무리 중인 ‘대구도서관’을 24일부터 시범 운영한 뒤 다음달 5일 정식 개관한다

대구도서관 외부 전경. 대구시 제공

대구도서관은 2014년 기본계획 수립 이후 10년 이상 추진한 주민 숙원사업이다. 대구 남구 옛 캠프워커 헬기장 반환부지에 조성됐으며, 부지면적 9639㎡, 연면적 1만5075㎡(약 4560평), 지하 1층∼지상 4층 규모로 건립됐다. 도서관 1층에는 어린이 자료실, 전시실, 카페가 있고 2층에는 일반자료실, 디지털 자료실이 들어섰다.

3층에는 인문예술 자료실, 청소년 공간이 조성됐다. 4층에는 강당, 문화강좌실, 책 뜨락(하늘공원) 등 평생학습과 문화활동 공간이 마련됐다. 특히 어린이 자료실에는 세계적 아동문학상 수상 도서와 유아용 입체 도서 등을 다양하게 비치해 특화 공간으로 꾸몄다.

또한 대구도서관은 인공지능(AI) 로봇 안내, 무선인식(RFID) 기반 자동대출·반납, 도서 무인 분류 시스템(시간당 1800권 처리), 차량 이용 24시간 북 드라이브스루, 무인 예약시스템, 스마트 도서 추천 등 첨단 정보통신기술을 적극 도입했다. 이와 함께 대구 지역의 다른 공공도서관에서 책을 대출할 수 있는 서비스인 '책두루서비스'도 전국 최초로 준비 중이다.

대구도서관 내부 모습. 대구시 제공

시는 시범 운영 기간을 거쳐 전반적인 운영 체계를 점검한 뒤 시민 불편 사항을 보완해 대구도서관을 정식 개관할 예정이다.

권현주 대구도서관장은 "대구도서관은 시민 누구나 지식과 문화를 향유하고 공유하는 열린 문화 플랫폼"이라며 "완성도 높은 지식정보 서비스를 제공할 수 있도록 개관 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

