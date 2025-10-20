“가을엔 수분 충전 필수”…롯데칠성음료, ‘어텀왔썸 어썸할인’ 진행

롯데칠성음료는 온라인 직영몰 ‘칠성몰’에서 가을맞이 특별 기획전 ‘어텀왔썸 어썸할인’을 진행한다고 20일 밝혔다.

롯데칠성음료 ‘어텀왔썸 어썸할인’ 포스터. 롯데칠성음료 제공

이번 기획전은 가을철 소비자들의 취향과 계절 특성을 반영해 ‘환절기 수분 충전’, ‘가을 감성커피’ 두 가지 테마로 마련됐다. 스포츠음료, 니어워터, 식물성음료, 커피 등 30여종의 음료 제품을 최대 20% 할인된 가격으로 판매한다.

‘환절기 수분 충전’ 코너에서는 수분 충전 및 건강 관리를 원하는 소비자들을 위해 △게토레이·게토레이 제로 △오가닉주스 △오트몬드 △오트몬드 프로틴 △2% 부족할때 등을 중심으로 할인 행사를 진행한다. ‘가을 감성커피’ 코너에서는 △칸타타 콘트라베이스 △레쓰비 그란데 등 인기 커피 제품을 할인 판매한다.

롯데칠성음료는 가을 기획전 기간 동안 이벤트에 응모한 고객에게 베베더오리 굿즈 3종, 칠성사이다 핸드타올, 칠성몰 포인트 등 100% 당첨 경품도 지급한다.

‘어텀왔썸 어썸할인’ 기획전은 오는 28일까지 진행되며, 칠성몰 회원이라면 누구나 참여 가능하다. 칠성몰 신규 가입 회원을 대상으로 10% 할인쿠폰, 1000원 쿠폰, 무료배송 쿠폰 등 3종 혜택을 제공하는 ‘신규 회원 웰컴’ 이벤트도 진행 중이다.

롯데칠성음료 관계자는 “가을을 맞아 건강과 감성을 중심으로 할인 이벤트를 준비했으니 소비자분들의 많은 관심 바란다”며 “앞으로 칠성몰을 통해 다양한 프로모션을 진행해 나갈 것”이라고 말했다.

