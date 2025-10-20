학과시험·면허증 발급…도시형 안동운전면허센터 문 열어

도시형 운전면허센터인 안동운전면허센터가 오늘 24일 안동과학대 내에 문을 연다.

20일 경북 안동시에 따르면 안동운전면허센터는 서비스 편의 증대를 위해 도심 속에 조성하는 작은 운전면허시험장이다. 전국에서 8번째로 안동에 개소하게 됐다.

안동과학대에 들어선 안동운전면허센터. 안동시 제공

그간 안동을 비롯한 경북 북부권 주민은 운전면허 학과시험에 응시하기 위해 문경과 구미, 대구 등 왕복 2~4시간이 걸리는 원거리를 이동하는 불편을 겪어 왔다.

안동운전면허센터는 서후면에 있는 안동과학대 사회관 4층에 들어선다. 20명의 응시생을 수용할 수 있는 PC학과시험장과 교통안전교육장, 운전면허 민원서비스를 위한 민원실 등의 시설을 갖춘다.

시와 한국도로교통공단은 22일 개소식을 시작으로 24일부터 매주 화·금요일 오전 10시부터 오후 5시까지 센터를 운영한다. 응시 전 교통안전교육과 PC학과시험, 운전면허 갱신, 운전면허증 재발급, 국제운전면허 발급 등의 운전면허 관련 서비스를 제공한다.

권기창 시장은 “센터 개소로 주민이 운전면허를 응시하기 위해 먼 곳까지 이동하지 않아도 되는 데다 인근 지역 생활인구 유입으로 지역경제 활성화에도 보탬이 될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지