“캄보디아 경찰도 이미 돈으로 다 매수”… 단속 강화에도 조직원 모집 [밀착취재-캄보디아 범죄단지 현장을 가다]

“캄보디아 경찰에 붙잡히더라도 이미 돈으로 다 매수가 돼 있어요. ‘관 작업’ 안 돼 있는 곳이 없어요. 경찰이 앞에서 치고 들어오고 할 수가 없습니다. 구조 자체가 그렇게 돼 있어요.”



캄보디아에서 숨진 박모(22)씨 부검과 국내 송환이 임박하고 우리 정부와 캄보디아 당국이 범죄 척결에 힘을 모으겠다고 강조하고 있지만 현지에서 범죄조직 소탕은 쉽지 않을 것이라는 우려 섞인 증언이 이어지고 있다.

17일(현지시간) 찾은 캄보디아 프놈펜 범죄단지 건물 모습들이다. 이곳은 모두 현재 공실 상태로 보였다.

캄보디아 프놈펜과 시아누크빌에서 각종 사기를 벌이는 한국 조직원 모집책 남성 A씨는 최근 캄보디아 경찰의 단속 강화에도 온라인상에 전화 사기와 로맨스 사기 범행에 가담할 조직원을 모집하고 있다고 19일(현지시간) 증언했다. 캄보디아 정부가 사기조직을 소탕하겠다고 밝혔지만, 현지 경찰이 뒤를 봐주는 조직들이 있다는 것이다.



A씨는 조직이 하는 일이 불법이라는 점을 숨기지 않았다. 그는 “이 일은 불법적인 일이다. 못 하겠다고 하면 돌아가도 상관없지만 서로 시간 낭비하면 안 되니까 신중하게 생각해 보고 확실하게 마음이 섰을 때 결정해야 한다”며 “여기 오는 사람들은 빚이 많은 진짜 간절한 사람들”이라고 했다. 또 “최소 3개월 근무할 수 있는 사람을 구하는데 딱 3개월만 근무하고 그만두는 사람도 있고, 적성 맞아서 천직인 것 같다고 1~2년씩 하는 사람도 있다”며 “기본급을 보장해서 달에 최소 1000만원에서 많게는 3000만원 이상 벌 수 있다. 수익은 (가상화폐인) 테더나 달러로 지급된다”고 밝혔다.



그는 캄보디아 정부 단속은 걱정하지 않아도 된다고 했다. A씨는 “사장은 중국인인데 규모가 있고 힘이 있는 조직”이라며 “이제 막 투자하기 시작하는 사무실의 경우 바로 표적이 된다. 누가 찌르면 바로 사무실이 털린다”고 했다. 그는 “우리 조직 회사들 중에는 경찰에 붙잡히거나 문제 된 경우가 없었다”며 “우린 보안시설이 갖춰진 건물에서 일한다. 외출이 자유로운 외부 숙소를 둔 건물에서 일하면 어떤 직원이 나가서 사고 쳐서 갑자기 경찰이 우르르 닥칠 수도 있다”고 말했다. 게다가 “만약 단속이 있다고 하더라도 미리 정보를 받아 건물 밖으로 빠져나올 수 있다. 캄보디아는 돈을 써서 경찰로부터 보호받을 수 있고 안전하다”고 했다.

그는 최근 한국인 감금 피해와 관련해선 “사고 쳐서 빚이 생기거나 카지노에서 중국 사람의 돈을 빌려 놓고 갚지 못하면 다른 회사에 넘겨지고 돈을 다 갚을 때까지 외출을 못 한다. 그런 경우가 엄청 많다”며 “6개월 바짝 일해서 돈 벌고 한국 간다고 하고선 카지노에서 다 잃고 복귀하는 사람도 있다. 그런 내용은 쏙 빼놓고 본인들은 처벌을 피해야 하니까 무조건 감금이다 이야기하는데 외출 안 되는 회사는 없다”고 주장했다.



각종 사기 범죄를 벌이던 조직원들이 감시가 덜한 지역으로 이동하고 있는 정황도 포착됐다.



취재진이 찾은 프놈펜 내 범죄단지 4곳에선 인기척이 확인되지 않았다. 한 범죄단지 담벼락엔 ‘세를 놓는다’는 펼침막도 걸려 있었다. 빨간색 배경에 노란색 중국어로 ‘건물임대’라는 문구와 전화번호가 적혀 있었다.

현지 택시기사인 사랏 서(30)는 “택시 기사로 일한 지 2년 정도 됐는데 이들 범죄단지에서 점심시간에 나와 식당에 가거나, 단지로 돌아가는 외국인들을 자주 태웠다. 문 앞을 지키고 있는 사람도 있었고 보안이 엄격했다”라며 “하지만 이젠 경찰 감시 때문에 범죄단지들이 문을 닫은 듯하다”고 전했다.

정부합동대응단 방문 소식에 야반도주한 조직원들도 목격됐다. 시아누크빌 한 교민이 보낸 영상을 보면 이달 15일 한국을 비롯해 다양한 국적으로 보이는 열댓 명이 늦은 밤 컴퓨터 모니터 여러 대와 각자 짐을 길에 내려두고 차를 기다리고 있었다. 물건들은 검은 비닐봉지에 싸여 있었는데 짐을 급하게 싸서 나온 것으로 보였다.

10월 중 ‘프린스그룹’ 금융 제재 캄보디아에서 한국인 납치·감금 등 조직범죄 피해가 잇따르자 정부가 이르면 이달 중 범죄조직 대상 금융 제재에 착수할 전망이다. 19일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 ‘프린스 그룹’과 ‘후이원 그룹’ 등 캄보디아 범죄 관련자를 금융거래 제한 대상자로 지정하는 방안을 검토하고 있다. 사진은 캄보디아 프놈펜의 프린스그룹 본사 건물에 위치한 프린스은행. 연합뉴스

정부가 합동대응단까지 현지에 파견했지만 대책이 미흡하다는 목소리도 있다.



코리안데스크가 아닌 정보 양국 태스크포스(TF·특정 목표 위해 별도로 설치하는 임시조직) 설치에 그쳤다는 것이다. 코리안데스크가 설치되면 한국 경찰청에서 직접 경찰관을 파견해 현지 경찰과 한인 주요 사건에 대한 정보를 공유하고 필요하면 합동수사까지도 할 수 있지만, TF는 정보 공유 수준만 가능한 것 아니냐는 것이다.



정부는 TF를 통해 양국이 충분히 협력할 수 있다는 입장이다. 함동대응단장인 김진아 외교부 2차관은 18일 주캄보디아 한국대사관에서 열린 기자회견에서 “코리안데스크의 대안을 만든 것”이라고 밝혔고, 박성주 국가수사본부장도 “코리안데스크 설치가 안 됐다기보다는 확장된 개념으로 양국이 서로 이해한 게 TF”라며 “명칭에 연연할 필요는 없다”고 했다.

