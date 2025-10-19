손흥민, MLS 리그 최종전서도 골

미국프로축구메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC 손흥민(33·사진)이 정규시즌 최종전에서 골을 터뜨렸다. 지난 8월 MLS 무대에 진출해 정규시즌 10경기를 9골 3도움이라는 최고의 성적으로 마무리했다.

손흥민은 19일 미국 콜로라도주 커머스시티의 딕스 스포팅 굿즈 파크에서 열린 콜로라도 래피즈와 2025 MLS 정규리그 34라운드 최종전 원정 경기에 선발 출장해 0-0으로 팽팽하던 전반 42분 선제골을 터트렸다.

정규시즌 완벽 마무리 로스앤젤레스FC의 손흥민이 19일 미국 콜로라도주 커머스시티의 딕스 스포팅 굿즈 파크에서 열린 콜로라도 래피즈와 2025 MLS 정규리그 34라운드 최종전에서 드리블을 하고 있다. 커머스시티=AFP연합뉴스

앞서가던 LAFC는 후반 17분 골키퍼 위고 요리스의 패스 실수로 동점 골을 내준 뒤 후반 42분 역전 골마저 허용하며 1-2로 끌려가다 후반 45분 극적인 동점골이 터지며 2-2로 비겼다. LAFC는 승점 60(17승9무8패)을 기록하며 샌디에이고FC와 밴쿠버 화이트캡스(이상 승점 63)에 이어 서부 콘퍼런스 3위로 2025 MLS컵 플레이오프(PO)에 나서게 됐다. LAFC는 서부 콘퍼런스 6위를 차지한 오스틴FC와 PO 1라운드에서 맞붙는다.

브라질·파라과이와의 A매치 2연전을 소화하느라 MLS 2경기를 결장한 손흥민은 복귀와 함께 LAFC 선발 라인업으로 나서 드니 부앙가와 환상의 호흡을 자랑하며 선제골을 만들어냈다. 손흥민의 득점으로 LAFC는 창단 260경기 만에 정규시즌 500호 골을 뽑아냈다. 이는 기존 기록을 35경기나 앞당긴 MLS ‘최소 경기 500호 골’ 신기록이다.

