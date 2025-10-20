뚝 떨어진 기온에… 겨울옷 꺼내든 패션업계

가을이 깊어지며 급격히 쌀쌀해진 날씨에 패션업계가 일찌감치 겨울 맞이에 나선다. 절기상 찬 이슬이 맺히기 시작하는 한로(寒露) 이후 아우터 판매가 급증하자 주요 패션 플랫폼과 유통업체들이 대규모 할인행사와 멤버십 혜택을 앞세워 겨울 소비 수요 잡기에 나섰다.



패션 플랫폼 W컨셉은 한로인 지난 8일부터 15일까지 아우터 매출이 지난해 같은 기간보다 40% 증가했다. 품목별로 보면 퍼 매출이 130% 늘었고 재킷과 점퍼, 패딩 매출은 각각 65%, 60%, 35% 증가했다.



퍼, 패딩, 점퍼 등 보온성이 높은 겨울 아우터 관련 상품 검색량도 15% 늘었다. 수요 증가에 맞춰 W컨셉은 20∼29일 ‘프리쇼’를 열고 겨울옷 판매에 나선다. 행사 주제는 ‘겨울 트렌드 미리보기’로 가죽 재킷과 코트 등 아우터와 퍼, 패딩 신상품을 판매한다. 행사 기간 사용할 수 있는 최대 15% 할인쿠폰 3종도 발급한다. W컨셉 관계자는 “예년보다 잦은 비 소식으로 기온이 낮아지면서 겨울 옷 수요가 늘어난 것으로 분석된다”고 밝혔다.

신세계 계열 이커머스 SSG닷컴(쓱닷컴)도 20∼26일 패딩과 코트 등 겨울 패션 상품을 최대 80% 할인판매하는 ‘패션·명품 쓱세일’을 진행한다.



행사 기간 오전 10시부터 오후 2시까지 ‘타임딜’을 열어 아미 맨투맨 티셔츠, 구찌 울 머플러, 헬렌카민스키 비앙카 모자, 어그 클래식 미니 부츠 체스트넛 등을 특별가에 한정 판매한다. 하루 단위로 열리는 ‘원데이딜’에선 내셔널지오그래픽키즈 다운 재킷과 헤지스 여성 코트 등을 판매한다. 또한 행사기간 매일 20% 할인쿠폰을 선착순 지급하며 패션 카테고리 상품 3만원 이상 구매 시 12%, 명품 카테고리 상품 15만원 이상 구매 시 10% 할인되는 쿠폰도 별도 제공한다.



양광모 SSG닷컴 라이프스타일마케팅 파트장은 “겨울 패션 아이템을 합리적인 가격에 미리 준비할 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다”고 말했다.



신세계인터내셔날도 이달 17일부터 26일까지 열흘간 자사 회원을 대상으로 특별한 쇼핑 혜택을 제공하는 ‘멤버십 위크’를 진행한다. 행사 기간 동안 신세계인터내셔날이 운영하는 브랜드 제품 구매 시 평소보다 10배 많은 포인트 적립 혜택을 누릴 수 있다. 기존에는 결제 금액의 0.5%가 적립됐지만 멤버십 위크 기간에는 5%까지 확대된다. 최근 기온이 급격히 떨어지며 겨울 옷을 찾는 소비자가 늘고 있는 만큼 고객 혜택을 강화해 멤버십 회원의 충성도를 높일 계획이다.

