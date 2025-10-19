“연예인들의 호화 술파티?”…W코리아, 유방암 자선행사 논란 끝내 사과

더블유코리아(W코리아) 유방암 행사. 더블유코리아(W코리아) 공식 인스타그램 갈무리

패션 매거진 더블유코리아(W코리아)가 지난 15일 진행한 유방암 인식 향상 캠페인 ‘러브 유어 W 2025’가 연예인 중심의 화려한 파티로 변질됐다는 비판을 받은 끝에 공식 사과문을 발표했다. 논란이 시작된 지 나흘 만이다.

더블유코리아(W코리아)는 19일 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “유방암 환우 및 가족들의 입장을 세심하게 고려하지 못해 불편함과 상처를 드리게 된 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “캠페인 취지에 공감하며 선한 마음으로 참여해주신 분들께도 논란으로 불편함을 드린 점 송구하다”고 밝혔다.

이번 행사는 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열렸으며, 방탄소년단 뷔·RM·제이홉, 에스파 카리나, 아이브 장원영 등 최정상급 스타들과 배우 고현정, 이영애, 정해인 등이 참석했다. 하지만 행사 영상과 사진에서는 유방암 인식 개선이라는 본래 취지보다 연예인들의 화려한 모습과 술 파티 장면이 두드러져 논란이 일었다.

특히 드레스 코드가 ‘파티 룩’으로 지정되고, 미성년자는 입장이 제한되는 등 행사 구성 자체가 유방암 환자와 가족들의 입장을 충분히 고려하지 못했다는 지적이 이어졌다. 가수 박재범이 무대에서 자신의 곡 ‘몸매’를 선보인 점도 부적절하다는 비판을 받았다. 한 환우는 “유방암 치료로 가슴을 잃은 입장에서 해당 영상을 보고 외상후스트레스장애(PTSD)가 왔다”고 호소했다.

더블유코리아(W코리아)는 사과문에서 “이번 행사로 상심했을 모든 분들의 마음을 생각하며 저희의 부족함을 돌아보고 있다”며 “여러 비판과 지적을 토대로 행사 기획과 실행 전 과정을 면밀히 재점검하겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 논란과 관련해 기부금 액수에 대한 의혹도 제기됐다. 일부 언론은 지난 20년간 더블유코리아(W코리아)의 누적 기부금이 3억원대에 불과하다고 보도했지만, 더블유코리아(W코리아)는 “기업·개인 기부금과 3년간 인구보건복지협회 서울지회 기부액을 합하면 누적 기부금은 11억원”이라고 해명했다.

유방암 환우와 네티즌들의 비판 여론은 여전히 거세다. 일각에서는 “유방암의 상징과 의미를 패션 이벤트로 희석시켰다”는 지적과 함께, 기부금 사용의 투명성 여부까지 쟁점이 되고 있다.

