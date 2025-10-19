캄보디아 고문 사망 대학생, 대포통장 모집 주범 영장실질심사

캄보디아 보이스피싱 조직에 의해 감금·피살된 한국인 대학생 사건과 국내 대포통장 모집조직 주범에 대한 구속 여부가 19일 결정된다.

대구지법 안동지원 손영언 부장판사는 이날 오전 11시부터 숨진 대학생 박모(22) 씨가 출국하는 데 직접 관여한 혐의로 A(20대) 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

박모(22) 씨의 시신이 안치돼 있는 프놈펜 턱틀라 사원에 마련된 공공 화장시설. 연합뉴스

A씨는 지난 7월 대포통장 알선책 홍모(20대·구속기소) 씨로부터 지인인 박씨를 소개받아 박 씨 명의로 통장을 개설하게 한 뒤 캄보디아로 출국하도록 한 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 9월 홍씨를 검거한 뒤 박씨 명의 통장 자금 흐름과 통신 기록 등을 추적하며 대포통장 유통조직 연루자 수사를 벌여왔다.

박씨는 지난 7월17일 “현지 박람회를 다녀오겠다”며 캄보디아로 출국했다가 지난 8월8일 깜폿 보코산 인근 차 안에서 숨진 채 발견됐다. 현지 범죄 조직에 감금·폭행당해 사망한 것이다. 캄보디아 경찰은 박씨의 사인을 ‘고문으로 인한 심장마비’로 추정했다.

홍씨는 박씨와 같은 대학에 재학한 인물이다. 전자금융거래법 위반 등 혐의로 구속기소 돼 다음 달 재판을 앞두고 있다.

현재 박씨 시신은 캄보디아 턱틀라 사원에 안치돼 있으며, 양국 간 협의가 원활히 진행될 경우 오는 20∼21일께 현지에서 부검이 진행될 가능성이 제기되고 있다. 부검에는 우리 정부 합동 대응팀이 입회해 사망 경위를 확인할 예정이다.

경찰은 A씨 및 홍씨와 연루된 다른 용의자들을 대상으로 수사를 확대하고 있다.

