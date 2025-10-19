김현숙 산후우울증 "아이와 뛰어내리면 어떡하지"

배우 김현숙이 산후우울증을 고백했다.

김현숙은 18일 방송한 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 "임신하고 있을 때는 몰랐는데, 아이 낳고 공포였다. 엄마 세대처럼 가만히 있으면 모성애가 생기는 줄 알았다. 스스로 '아기를 사랑하지 않나' 싶어 죄책감이 들더라"면서 "어느 날 아이를 보고 있는데 순간 별 생각이 다 들었다. 갑자기 '6층에서 아이와 뛰어내리면 어떡하지' 싶더라. 한 번은 아이를 두고 KTX가 들어오는데,' 순간 내가 기찻길에 뛰어들면 어떡하지' 싶었다. 지금 돌아보면 우울증이었다"고 털어놨다.

"난 거의 가장이고 경제적인 부분을 책임지다 보니 오래 쉴 수 없었다. '막돼먹은 영애씨'를 13년 했다. 노처녀 아이콘이라 결혼하고 눈치를 봤다. 결혼 후 제작진이 1년을 기다려줬다. 1월18일 아이를 낳고 3월 둘째 주부터 일하기 시작했다. 두 달도 못 쉬었다. 학교 강의도 나갔다. 일주일에 한 번 KTX를 타고 부산에 갔다. 6월부터 영애씨를 찍었고, 거의 밤을 새웠다. 8월에 '진짜 사나이' 촬영 차 입대를 했다. 관절이 붙을 새도 없었다."

김현숙은 "지금 돌아보면 산후우울증 같다. 사람들이 '아이 낳고 뭐가 제일 힘들었냐'고 하면 몸도 힘들지만, 아이를 책임져야 한다는 강박이 가장 힘들었다"며 "우리처럼 일을 사랑하고 활발하게 활동한 여성 연예인들은 아이를 낳으면 상황이 달라진다. 모유 수유를 하면 밤에 잠을 못 잔다. 내가 좋아서 택한 일이니까. 촬영할 땐 큐와 컷이 있었는데, 육아는 컷이 없다"고 토로했다.

김현숙은 2014년 동갑내기 사업가와 결혼했지만, 6년 여만인 2020년 이혼했다. 홀로 아들을 키우고 있다.

