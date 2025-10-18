‘캄보디아 사망’ 故 서세원 언급한 서동주 “구치소 간 후 다른 사람 됐다”

변호사 겸 방송인 서동주가 아버지인 고(故) 서세원을 회상했다. 유튜브 채널 ‘위라클’ 캡처, 세계일보 자료사진

지난 17일 공개된 유튜브 채널 ‘위라클’의 영상 ‘아빠의 죽음, 엄마의 암 투병… 실패와 좌절 속에서 그녀가 삶을 사랑하는 법’에서 서동주는 자신의 성장 과정과 가족사를 솔직하게 털어놨다.

이날 서동주는 어린 시절을 떠올리며 “어렸을 때는 좋은 가정환경에 있었다. 유복했고, 부모님 사이도 나쁘지 않았다. 분명히 좋은 기억도 많다”고 말했다.

그러나 2002년을 기점으로 가정의 분위기가 크게 달라졌다고 했다. 그는 “2002년도를 기점으로 아버지가 구치소를 다녀와서 굉장히 여러 가지가 변한 게 확 느껴졌다. 그냥 아예 다른 사람이 돼서 왔다더라”며 “그때부터 우리 가족에게 고비가 시작된 것 같다”고 회상했다.

서동주는 또 아버지의 죽음을 맞닥뜨렸을 당시의 복잡한 심정을 털어놓았다. 그는 “그러다가 아버지가 돌아가시는 일이 있었다. 그때 충격이 너무 큰데 어떤 감정이 들어야 할지 모르겠더라. 평소에 감정을 많이 억누르면서 사는 스타일이라 어떻게 해야 할지 모르겠더라”고 말했다.

이어 “그때 마음은 ‘좀 허망하다’였다. 이렇게 한순간에 사람이 사라질 수 있는 거구나. 그런데 그전까지 아빠와 나는 사이가 좋지 않았고 애증의 관계였다. 갑자기 그 상대방이 사라져버리니까 이 감정들이 오갈 데를 잃는 거다. 미워, 싫어, 야속해, 서운해, 섭섭해 같은 감정을 쏟아낼 대상이 없어져서 허망하더라”고 덧붙였다.

서동주는 “제가 눈물이 많지 않은 편인데도 그 시기엔 정말 많이 울고 힘들었다”고 고백했다.

한편 고 서세원은 1979년 데뷔 이후 KBS 2TV 서세원쇼를 진행하며 전성기를 누렸으나, 각종 논란과 법적 문제로 방송계를 떠났다. 2015년 전 부인 서정희 폭행 혐의로 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받았고, 이듬해 재혼 후 캄보디아로 이주해 생활했다.

그는 2023년 4월 캄보디아 프놈펜의 한 병원에서 링거 치료 중 심정지로 별세했다. 향년 67세. 서동주는 직접 캄보디아로 건너가 부친의 장례식에 참석하며 마지막 인사를 전했다.

