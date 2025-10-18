‘에드워드 리, 감사해요’…한국식 버거 한입에 고개 끄덕끄덕

지난 15일 서울 중구 맘스터치 LAB DDP점에서 진행된 에드워드 리 셰프와의 두 번째 협업 메뉴 시식회에서 맘스터치가 선보인 ‘에드워드 리 K 싸이버거’. 김동환 기자

포장지를 뜯는 순간 진한 붉은 빛의 양념이 눈에 띄었다. 고추장처럼 빨갛지만 가까이 댄 코에서는 매운 양념치킨 소스에 가까운 향이 더 강하게 느껴졌다. 한입 베어 문 치킨 패티는 찰진 식감이 들어 닭의 허벅지로 만드는 ‘싸이버거’의 본질을 다시금 생각하게 했다.

지난 15일 서울 중구 맘스터치 LAB DDP점에서 진행된 에드워드 리 셰프와의 두 번째 협업 메뉴 시식회에서는 고추장과 고춧가루 등 한국식 장과 양념을 접목한 치킨 버거와 비프 버거에 시선이 쏠렸다. 에드워드 리는 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에서 준우승한 스타 셰프다.

올해 1월 맘스터치와의 1차 협업에서 베이컨 잼과 버번 위스키 소스 등 미국식 재료로 구성한 ‘에드워드 리 비프버거’와 ‘에드워드 리 싸이버거’를 선보였던 에드워드 리는 이번에는 한국식 재료를 재해석한 ‘에드워드 리 K 버거’ 2종을 내놓았다.

지난 15일 서울 중구 맘스터치 LAB DDP점에서 진행된 에드워드 리 셰프와의 두 번째 협업 메뉴 시식회에서 맘스터치가 선보인 ‘에드워드 리 K 비프버거’. 김동환 기자

새롭게 출시한 ‘에드워드 리 K 비프버거’와 ‘에드워드 리 K 싸이버거’는 비프·치킨 패티에 매콤한 고춧가루로 버무린 코울슬로를 더해 생각만 해도 침이 도는 입맛과 식감까지 살렸다. 여기에 고추장을 가미한 특제 BBQ 소스로 감칠맛과 풍미도 더했다. 익숙한 매콤함이 편안함을 주면서도 이국적인 재료와 어우러져 색다른 맛의 즐거움을 선사한다.

맘스터치 기존 메뉴인 텍사스 바베큐 치킨 버거와 비슷한 냄새로 고추장 특유의 매콤함이 두드러지지 않아 외국인도 편하게 먹을 수 있어 보였다. 고추장과 고춧가루를 내세우는 만큼 매콤함에 치중할 수도 있지만 치즈가 어우러져 아이들도 부담 없이 먹을 수 있을 듯했다.

버거 2종과 함께 맘스터치가 새롭게 선보인 ‘에드워드 리 크림디종 빅싸이순살’은 크림치즈와 디종 머스터드를 조합해 고급스러운 맛을 구현했다. 시식회 10여분이 지나면서 식어간 와중에도 매장에서 제공한 칼로도 어렵지 않게 잘려 식어도 맛있는 치킨의 맛을 느낄 수 있을 것으로 보였다.

지난 15일 서울 중구 맘스터치 LAB DDP점에서 진행된 에드워드 리 셰프와의 두 번째 협업 메뉴 시식회에서 맘스터치가 선보인 ‘에드워드 리 크림디종 빅싸이순살’. 김동환 기자

맘스터치는 다양한 식재료에 대한 에드워드 리 셰프의 폭넓은 관심과 특유의 창의적 아이디어, 토종 버거·치킨 브랜드로서 한국적 맛의 가능성을 확장하려는 자사의 철학이 낳은 결과물이라고 의미를 설명했다. 셰프와 브랜드가 함께 만들어낸 진정한 ‘K-버거’의 진화라 할 수 있다면서다.

이름 있는 모델 등을 쓸 때는 필연적으로 마케팅 비용이 발생하는데 맘스터치 본사는 셰프 섭외부터 레시피 개발, 마케팅에 이르기까지 ‘에드워드 리 셰프 컬렉션’에 수반되는 제반 비용을 본사에서 100% 부담하고 있다. 가맹점은 추가적인 비용 부담 없이 오직 최고의 맛과 품질을 고객에게 제공하는 데만 집중할 수 있게 해 고객과 가맹점, 본사 모두가 만족하는 성공적인 협업을 만들어간다.

이러한 ‘상생 원칙’은 메뉴의 품질을 지키는 과정에서도 타협 없이 적용된다. 지난 1차 협업에서도 버번 소스의 완벽한 맛을 위해 본사의 마진율을 고려하지 않고 고가의 프리미엄 버번 위스키를 아낌없이 사용했다. 맘스터치 관계자는 “셰프가 의도한 맛과 품질을 우선으로 하는 원칙은 이번 2차 협업에서도 그대로 이어진다”고 말했다.

