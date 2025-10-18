선선해진 날씨…유통업계, 다양한 프로모션 선보여

유통업계가 선선해진 날씨를 맞아 야외활동을 위한 제품부터 온열 매트까지 다양한 제품 프로모션을 전개하며 고객잡기에 나섰다.

쿠팡 제공

18일 업계에 따르면 쿠팡이 선선해진 가을 날씨에 다양한 야외 활동과 스포츠를 준비하는 고객을 위해 '스포츠·레저 빅세일'을 열고 관련 용품을 오는 19일까지 선보인다.

이번 행사에는 제로투히어로·스위스마운틴·밴프·잠스트·보이스캐디 등 60여 인기 브랜드 상품 6000개 이상을 모았다.

대표 상품으로는 '제로투히어로 무릎 슬개골 슬개건 보호대(2p)'가 있다. 무릎 아래 슬개건에 부담을 줄여주는 제품으로 러닝뿐 아니라 등산·클라이밍, 각종 구기 스포츠를 즐기는 고객에게 인기가 높다.

또한 쿠팡은 다음 달 2일까지 뷰티 신제품을 단독으로 먼저 선보이는 '트렌뷰' 행사를 진행한다.

트렌뷰는 쿠팡이 뷰티 브랜드사와 협력해 개발 단계부터 함께하는 선론칭 프로젝트로 고객이 최신 트렌드 제품을 쿠팡에서 가장 먼저 경험할 수 있도록 기획됐다.

이번 행사는 더마팩토리·바닐라코·아이오페 등 12개 브랜드가 참여해 총 19종의 신제품을 쿠팡에서 최초로 선보인다.

특히 최근 수요가 빠르게 증가하는 PDRN·히알루론산·세라마이드 같은 기능성 성분이 담긴 뷰티 상품들이 대거 먼저 출시된다.

쿠팡은 2만원 이상 구매 시 5000원 할인 쿠폰을 제공하며, 브랜드별 추가 할인쿠폰과 사은품 혜택도 마련했다. 와우회원은 전용 골드박스를 통해 추가 혜택을 누릴 수 있다.

11번가는 오는 19일까지 '가을맞이 온열매트 베스트 브랜드 대전' 기획전을 열고 △경동나비엔 △일월 △보이러 △곰표한일 △이노크아든 △한일의료기 등 인기 브랜드들의 온열매트를 할인 판매한다.

이번 기획전에서는 쌀쌀해진 날씨에 부쩍 수요가 증가한 전기요, 전기담요, 카본매트, 온수매트 등을 최대 7% 즉시 할인가로 선보인다.

카카오페이머니 결제 시 7%(최대 5만원) 할인 혜택을, 삼성·신한·KB국민카드 결제 시 최대 10만원 할인 혜택을 제공한다.

대표상품으로는 '경동나비엔 와이파이 카본매트(EME500)', '보이러 전기요(UB150)', '한일의료기 슬리브 워셔블 이중열선 탄소 전기요(HL-S210)' 등이 있다.

롯데온은 오는 31일까지 추석연휴 기간 불어난 체지방이 걱정되는 고객을 위해 '급찐급빠 체지방 관리템 이너뷰티 기획전'을 운영한다.

최대 20%까지 브랜드별 자체 할인혜택이 제공되며 깜짝쿠폰도 지급한다.

인기상품으로는 △쥬비스 녹차 카테킨 450㎎(60정) △바이탈뷰티 메타그린슬림업(35일분) △올바른 레몬즙 착즙 100(총70포) △종근당건강 지엘핏 다이어트(30캡슐) 등이 있다.

