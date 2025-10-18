“오늘은 세차하는 날”…15여 일간 내린 비 그치면 당분간 비 소식 없어요

토요일인 18일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

전국 대부분 지역은 오전 내 비가 그칠 것으로 예상된다. 경남권해안과 제주는 오후 6시까지, 강원영동과 경북동해안, 경북북동산지는 밤까지 비가 이어지는 곳도 있겠다.

남부 지방과 제주도를 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 충청권과 전라권, 제주도에는 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

또 전국 대부분 지역에서 바람이 순간풍속 초속 15m 안팎으로 강하게 불겠고 충남·전라 서해안에는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 불어 강풍특보가 발표될 가능성도 있다.

예상 강수량은 ▲서해5도 10~50㎜ ▲서울·인천·경기 10~40㎜ ▲강원 영동 20~70㎜ ▲강원 영서 10~40㎜ ▲대전·세종·충남 10~60㎜ ▲충북 10~50㎜ ▲전북 10~50㎜ ▲광주·전남 10~40㎜ ▲부산·울산·경남·대구·경북(북부 동해안·북동 산지는 19일 새벽까지)·울릉도·독도 10~40㎜ ▲제주도 10~60㎜다.

아침 최저기온은 13~21도, 낮 최고기온은 17~25도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲수원 15도 ▲춘천 15도 ▲강릉 16도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 17도 ▲부산 21도 ▲제주 23도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.

