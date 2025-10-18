“가을, 2주만에 끝났습니다”…이제 초겨울 시작?

토요일인 18일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

연합뉴스 자료사진

기상청은 "이날 새벽까지 수도권(경기 남부 내륙 제외)에, 오전까지 그 밖의 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고 남해안과 제주도는 오후까지 이어지겠다"고 예보했다.

예상 강수량은 △서해5도 10~50㎜ △서울·인천·경기 10~40㎜ △강원 영동 20~70㎜ △강원 영서 10~40㎜ △대전·세종·충남 10~60㎜ △충북 10~50㎜ △전북 10~50㎜ △광주·전남 10~40㎜ △부산·울산·경남·대구·경북(북부 동해안·북동 산지는 19일 새벽까지)·울릉도·독도 10~40㎜ △제주도 10~60㎜다.

남부 지방과 제주도를 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 충청권과 전라권, 제주도에는 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

또 전국 대부분 지역에서 바람이 순간풍속 초속 15m 안팎으로 강하게 불겠고 충남·전라 서해안에는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 불어 강풍특보가 발표될 가능성도 있다.

아침 최저기온은 13~21도, 낮 최고기온은 17~25도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 16도, 인천 15도, 수원 15도, 춘천 15도, 강릉 16도, 청주 17도, 대전 17도, 전주 18도, 광주 18도, 대구 17도, 부산 21도, 제주 23도다.

낮 최고기온은 서울 19도, 인천 19도, 수원 20도, 춘천 21도, 강릉 18도, 청주 21도, 대전 21도, 전주 21도, 광주 21도, 대구 21도, 부산 23도, 제주 24도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지