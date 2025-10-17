캄보디아 구금 한국인, 18일 송환 전망… 여당 “국민 안전 지켜”

캄보디아 당국에 구금된 한국인들이 한국시간 18일 새벽 2시(현지시간 18일 0시)쯤 우리 정부가 보낸 전세기를 타고 프놈펜에서 인천으로 출발할 예정이다. 여당은 환영의 뜻을 밝히며 캄보디아에 양국 간 합동수사 태스크포스(TF)를 구성하자고 촉구했다.

위성락 국가안보실장은 17일 서울 용산 대통령실에서 열린 기자간담회에서 “변수를 완전히 배제할 수 없기에 아직 확정적으로 얘기하긴 어렵지만 캄보디아 측과 순조롭게 협의가 진행 중”이라며 캄보디아에 구금된 한국인들의 송환 소식을 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 17일 용산 대통령실에서 캄보디아에서 발생한 한국인 대상 납치·감금 범죄에 대한 정부의 대응 현황 관련 브리핑을 하고 있다. 대통령실통신사진기자단

송환 대상은 캄보디아 수사 당국에 구금된 60여명 전원으로, 전날까지 알려진 59명에서 다소 숫자가 늘었다.

위 실장은 “송환자 대부분이 한국 정부에서 체포영장이 발부된, 범죄 혐의가 있는 피의자 신분인 만큼 그에 맞는 법적 절차를 갖춰 호송될 예정”이라고 전했다.

이같은 소식이 알려지자 더불어민주당은 “해외 범죄 도피자도 대한민국 법망을 피할 수 없음을 분명히 했다”고 평가했다.

민주당 박경미 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “한국인 피의자 60여명의 신속한 송환 결정은 국민의 안전을 지키고 법과 정의를 바로 세우겠다는 정부의 강력한 의지를 보여줬다”며 “송환되는 피의자 전원에 대한 철저한 수사와 엄정한 법적 처벌이 뒤따라야 할 것”이라고 강조했다.

더불어민주당은 또 캄보디아 상원의원들을 만나 최근 한국인을 대상으로 한 범죄에 대한 양국 간 합동수사 태스크포스(TF)를 구성해달라고 요청했다.

캄보디아를 방문 중인 더불어민주당 재외국민안전대책단 단장인 김병주 최고위원은 현지시간으로 이날 오전 니엉 팟 캄보디아 상원 부의장(내무·국방·인사·국경업무위원장) 등과 진행한 긴급회의에서 합동수사 TF 설치 및 양국 수사 인력 보강 필요성을 강조했다.

이에 캄보디아 측은 긍정적으로 검토하겠다는 입장을 나타냈다. 또 TF 구성 시 한국 경찰에게 한국인에 대한 수사권을 부여하는 방안도 검토해달라는 대책단 요구에도 긍정적으로 답한 것으로 전해졌다.

김 단장은 “한국인이 연루된 스캠(사기) 단지에 대해서는 주기적인 수색·정찰을 통해 스캠 단지가 자리 잡을 수 없게 해달라”고 요청했으며 캄보디아 측은 “훈마네트 총리 역시 강한 의지를 갖추고 있다”고 답했다.

캄보디아 측은 한국인 사망에 대한 유감을 표명했으며 대책단은 곧 이뤄질 한국인 송환에 대한 캄보디아의 협조에 대해 감사의 뜻을 표하기도 했다.

대책단은 현지 시각으로 17일 오후 재외동포 2차 간담회를 진행한 뒤 범죄 단지 현장을 살펴볼 계획이다.

