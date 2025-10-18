발달장애인문화예술협회(아트위캔) 소속 소프라노 전해은, 미국 LA 통합 오케스트라 TAO와 공연

(사)한국발달장애인문화예술협회 아트위캔(아트위캔· 대표 왕소영)이 19일에 열리는 미국 캘리포니아주 최초의 통합 오케스트라 ‘디스 어빌리티 오케스트라(This Ability Orchestra· TAO)’ 창단 10주년 기념 음악회에 특별 초청돼 연주한다. 이 연주회에는 아트위캔 소속 연주자 소프라노 전해은이 출연하여 오페라 아리아와 한국 가곡을 부를 예정이다.

아트위캔 국제교류공연단이 출국장에서 기념촬영을 하고 있다. 아트위캔 제공

TAO는 지난 6월 아트위캔과 업무협약을 맺은 비영리단체 ‘크리에이티브 터틀즈’ 산하에서 운영되고 있다. 대표를 맡고 있는 박현주 씨는 “발달장애인들이 자립기반을 마련하고, 음악 등 다양한 활동을 통해 자신감을 키우며 사회구성원으로 참여할 수 있도록 설립한 크리에이티브 터틀즈와 아트위캔은 여러 면에서 비슷한 점이 많다. 지난 2017년 LA에서 열린 ‘Celebrating Supermoms’ 행사에 함께했던 아트위캔을 다시 초청하게 되어 너무나 기쁘다. 앞으로 지속적으로 한-미 양국간 발달장애 예술인의 발전에 함께 기여하고 싶다”며 이번 초청공연의 의미를 설명했다.

지적장애 소프라노 전해은 씨는 이 연주회에 앞서 이틀간 LA에서 열리는 발달장애 콘퍼런스에서 특별공연으로 한국 장애예술인의 우수함을 미국 내에 널리 알릴 예정이다. LA공연 이후에는 아트위캔에서 활동하고 있는 자폐성장애 테너 진연호 씨와 함께 11월까지 시카고 순회공연을 계획하고 있다.

전해은씨는 “미국에도 아트위캔과 비슷한 단체가 있다니 너무 놀랍고 감사하다. 미국에 있는 저와 같은 장애예술인들과 함께 소통하고 하모니를 이루는 멋진 연주를 하고 오겠다”며 출국 소감을 밝혔다.

아트위캔은 2016년부터 해마다 해외 다른 나라와 국제교류공연을 펼쳐오는 가운데 올해는 지난 6월 튀르키예 앙카라와 이스탄불에서 호응을 얻고 온 바 있다. 지금까지 총 15개국에서 대한민국 장애 예술인들의 우수성을 널리 알려온 아트위캔은 올해 두 번째 해외 진출이며 11월까지 미국 LA와 시카고에서 전해은, 진연호 두 성악가가 활발한 활동을 펼칠 예정이다.

아트위캔은 음악을 전문으로 하는 발달장애인들의 미래를 준비하기 위해 다양한 노력을 기울이는 가운데 클래식은 물론 국악, 실용음악 등 음악의 모든 장르를 아우르며 앙상블을 육성하고 있는 발달장애인 전문예술단체다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지