민희진 패소, 직장 내 괴롭힘 인정… “노동부 처분 뒤집지 못했다”

민희진 어도어 전 대표. 연합뉴스

법원이 민희진 전 어도어 대표의 ‘직장 내 괴롭힘’ 사건과 관련해 고용노동부의 과태료 처분이 정당하다고 판단했다.

17일 법조계에 따르면 서울서부지법 민사61단독 정철민 부장판사는 민 전 대표가 노동부 서울서부지청의 과태료 처분에 불복해 낸 이의신청 사건에서 ‘인용’ 결정을 내렸다. 행정청의 과태료 부과가 타당하다고 인정한 것이다.

이에 따라 노동 당국의 과태료 처분은 그대로 유지된다. 다만 민 전 대표 측이 결정 통보일로부터 1주일 안에 다시 이의를 제기하면 정식 재판 절차로 넘어가게 된다.

이번 사건은 지난해 어도어를 퇴사한 한 직원의 진정에서 비롯됐다. 해당 직원은 자신이 민 전 대표의 측근으로부터 괴롭힘을 당했고, 이를 하이브에 신고하자 민 전 대표가 이를 무마하려 하며 폭언을 했다고 주장했다.

노동부 서울서부지청은 조사 결과 민 전 대표가 직장 내 괴롭힘을 저질렀고, 사용자로서 객관적인 조사를 실시하지 않았다고 판단해 과태료를 부과했다. 구체적인 금액은 공개되지 않았다.

현행 근로기준법은 사용자가 직장 내 괴롭힘을 가한 경우 1000만원 이하, ‘지체 없는 객관적 조사’ 의무를 어긴 경우 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있다.

민 전 대표는 해당 직원의 주장이 사실과 다르다는 입장을 유지하며, 지난 4월 과태료 처분에 불복해 이의신청서를 제출했었다.

